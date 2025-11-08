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HTS3538/12
Snažan surround zvuk
Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz kućno kino HTS3538 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 600 W, a poboljšanje DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza osigurava sliku gotovo HD kvalitete.
DVD
Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.
3.0
od 5
2
Recenzije
Vojta-m
08/11/2025
Česká republika
Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Domácí kino 5.1
Datum upotrebe 2023-11-08
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Domácí kino 5.1
Datum upotrebe 2023-11-08
69Audiofil69
01/12/2013
Polska
Tragedia to mało powiedziane....
Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.
Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1
Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1