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Obustavljeno

5.1-kanalno kućno kino

HTS3538/12

3

| (2) Recenzije

Snažan surround zvuk

Obogatite svoj doživljaj kućne zabave uz kućno kino HTS3538 tvrtke Philips. Izložene pogonske jedinice zvučnika pružaju snažni surround zvuk od 600 W, a poboljšanje DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza osigurava sliku gotovo HD kvalitete.

Pogledajte sve prednosti

Zvuk kućnog kina

Snažan surround zvuk

  • DVD

Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Snaga od 600 W RMS pruža odličan zvuk za filmove i glazbu

Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Izložene pogonske jedinice za snažan surround zvuk

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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3.0

od 5

2

Recenzije

4
3
2

08/11/2025

Česká republika

Česká republika

Domácí kino mám již 12 let a naprostá spokojenost za mě. Výkon má veliký, nedá se využít ani doma.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum upotrebe 2023-11-08

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Domácí kino 5.1

Datum upotrebe 2023-11-08

01/12/2013

Polska

Polska

Tragedia to mało powiedziane....

Dźwięk.... chciało by się stwierdzić, ale to raczej stłumiony hałas; tonów wysokich można powiedzieć nie ma, barwa (jeśli można tak określić) dźwięku odnosi się do częstotliwości około 1kHz... Jedynym małym ale jakże widocznym nadrabiającym brak efektu dźwięku jest subwoofer, który daje dość ciekawy efekt, słaby bo słaby, ale zawsze dość miękki niski ton. Co do ceny.... za ten sprzęt w tej konfiguracji - góra 150zł i to raczej dla ludzi pozbawionych szlachetnego zmysłu słuchu.

Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

Ova recenzija je napravljena za HTS3538 Zestaw kina domowego 5.1

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