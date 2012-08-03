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Snažan surround zvuk
Unesite snagu kina u svoj dom! Poboljšajte svoj doživljaj kućne zabave zahvaljujući izloženim pogonskim jedinicama zvučnika koje pružaju snažan surround sound i poboljšanju DVD video rezolucije na 1080p putem HDMI ulaza koji osigurava sliku gotovo HD kvalitete.
DVD
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Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.
4.5
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dede
03/08/2012
Polska
W pełni udany zestaw.
Bardzo dobra jakośc dźwięku i obrazu. Wystarczająca ilość gniazd i złączy. Atrakcyjny wygląd zestawu ze względu na swoją prostotę, a w szczególności niepowtarzalny design głośników.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Zibi
15/05/2012
Polska
Dobry dzwięk, prosta obsługa, estetyczny i elegancki wygląd
Dobre i mocne brzmienie w małych gabarytowo głośnikach. Elegancki wyglad oraz prostota obsługi. Bardzo dobry zestaw do niewielkich pomieszczen.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HTS3531 Zestaw kina domowego 5.1