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  • Snimka jednog proizvoda
  • Glavna fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija alternativnog proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
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  • Fotografija emocionalne pogodnosti
  • Fotografija emocionalne pogodnosti
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HS740 Blade RefillZamjenske električne glave za brijanje

HS740/15

4.8

| (157) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod

Moćno brijanje, nježno na koži

Zamjenske glave za Head Shaver Pro opremljene su s 36 oštrica ComfortCut koje se same oštre, a izrađene su od švedskog čelika. Mijenjajte ih svakih 6 mjeseci kako biste aparat za brijanje vratili na performanse od 100 %. Glave HS740 odgovaraju modelima aparata za brijanje HS5980, HS7980 i HS9980.

Pogledajte sve prednosti

Omiljena svjetska robna marka električnih aparata za uređivanje za muškarce1

Od vodeće svjetske marke električnih aparata za brijanje*

Moćno brijanje, nježno na koži

  • Autentični, originalni proizvod Philips

  • Odgovara modelima HS5980, HS7980, HS9980

  • Oštrice ComfortCut

  • Nehrđajući sustav za brijanje

Od vodeće svjetske marke električnih aparata za brijanje*

Od vodeće svjetske marke električnih aparata za brijanje*

Philips Head Shaver Pro dizajniran je za glatko brijanje koje je ugodno za kožu. Savršen je alat za sve koji žele izgledati besprijekorno, osjećati se samopouzdano i u potpunosti izraziti svoju osobnost.

Glatko i nježno brijanje uz oštrice ComfortCut

Glatko i nježno brijanje uz oštrice ComfortCut

Uživajte u glatkom i udobnom brijanju uz ovaj Philips brijaći aparat. 36 oštrica ComfortCut na ovom električnom aparatu za brijanje reže svaku vlas tik iznad površine kože, pružajući glatke i ujednačene rezultate.

Izrađen od švedskog čelika kirurške kvalitete

Izrađen od švedskog čelika kirurške kvalitete

Oštrice aparata Philips Head Shaver Pro izrađene su od švedskog čelika kirurške kvalitete, otpornog na koroziju i nježnog prema koži.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

157

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

30/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Head shaver Pro 7000

Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum upotrebe 2026-03-15

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum upotrebe 2026-03-15

28/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum upotrebe 2026-04-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum upotrebe 2026-04-10

27/04/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savršenstvo bez mane

Koristim ga već nekoliko tjedana i obožavam ga . Značajno poboljšanje u odnosu na moje dosadašnje brijaće aparate jednostavan za korištenje i održavanje a brijanje je uvijek savršeno .

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum upotrebe 2026-04-04

Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada

Datum upotrebe 2026-04-04

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Upozorenja

  1. Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje. 

  1. Izvor: Euromonitor International Limited, maloprodajna količina, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tijela, podaci iz 2024., istraživanje provedeno u listopadu 2024.