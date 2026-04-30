Moćno brijanje, nježno na koži
Zamjenske glave za Head Shaver Pro opremljene su s 36 oštrica ComfortCut koje se same oštre, a izrađene su od švedskog čelika. Mijenjajte ih svakih 6 mjeseci kako biste aparat za brijanje vratili na performanse od 100 %. Glave HS740 odgovaraju modelima aparata za brijanje HS5980, HS7980 i HS9980.
Autentični, originalni proizvod Philips
Odgovara modelima HS5980, HS7980, HS9980
Oštrice ComfortCut
Nehrđajući sustav za brijanje
Philips Head Shaver Pro dizajniran je za glatko brijanje koje je ugodno za kožu. Savršen je alat za sve koji žele izgledati besprijekorno, osjećati se samopouzdano i u potpunosti izraziti svoju osobnost.
Uživajte u glatkom i udobnom brijanju uz ovaj Philips brijaći aparat. 36 oštrica ComfortCut na ovom električnom aparatu za brijanje reže svaku vlas tik iznad površine kože, pružajući glatke i ujednačene rezultate.
Oštrice aparata Philips Head Shaver Pro izrađene su od švedskog čelika kirurške kvalitete, otpornog na koroziju i nježnog prema koži.
Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete
4.8
od 5
157
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
LordFlashheart
30/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Head shaver Pro 7000
Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 je izvrstan aparat za brijanje! Brzo i ugodno brije, glave se lako prilagođavaju, a koža ostaje glatka bez iritacija. Baterija traje dovoljno dugo, čišćenje je jednostavno, a kvaliteta izrade vrhunska
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Datum upotrebe 2026-03-15
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Datum upotrebe 2026-03-15
Lima_zgb
28/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Iskreno, kupio ga sa malim očekivanjima, ali me iznenadio, jako pozitivno. Umjesto 20-ak minuta brijanja i mučenja kože, sa 2min gotovo, odlično obrijano i nikakav nered u kupaonici.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Datum upotrebe 2026-04-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Datum upotrebe 2026-04-10
1lister
27/04/2026
Hrvatska
Dio promocije
Savršenstvo bez mane
Koristim ga već nekoliko tjedana i obožavam ga . Značajno poboljšanje u odnosu na moje dosadašnje brijaće aparate jednostavan za korištenje i održavanje a brijanje je uvijek savršeno .
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Datum upotrebe 2026-04-04
Ova recenzija je napravljena za Head Shaver Pro 7000 Series HS7980/15 Napredni aparat za brijanje s 90 minuta rada
Datum upotrebe 2026-04-04
Internetska anketa provedena 2024. u kojoj su sudjelovala 16 003 muškarca koji upotrebljavaju električne aparate za uređivanje.
Izvor: Euromonitor International Limited, maloprodajna količina, prema definiciji kategorije aparata za brijanje tijela, podaci iz 2024., istraživanje provedeno u listopadu 2024.