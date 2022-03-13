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  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
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  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product with Accessory Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Emotional Benefit Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Kitchen Machine

Obustavljeno

Avance CollectionKuhinjski stroj

HR7954/00

4.8

| (15) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite

Predstavljamo potpuno novi kuhinjski aparat tvrtke Philips – nenadmašne radne značajke i višenamjenska uporaba, lakše nego što ste mislili!

Pogledajte sve prednosti

Kolači, kruh, pizza, keksi, napitci, juhe i mnogo više

Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite

  • 900 W, kompaktni

  • Metalna zdjela od 4 l

  • Lako postavljanje 4-u-1

Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate.

Planetary Mixing Action za temeljito miješanje sastojaka

Planetary Mixing Action za temeljito miješanje sastojaka

Značajka Planetary Mixing Action omogućava nastavku za miješanje tijesta i drugih sastojaka te nastavku za mućenje da se jedinstveno pomiču u smjeru prema natrag i naprijed umjesto u krug, čime se osigurava dosezanje svih kutova zdjele pa je rezultat glatka i temeljito izmiješana smjesa sastojaka.

Metalna zdjela od 4 l za do 1300 g tijesta

Metalna zdjela od 4 l za do 1300 g tijesta

Velika, robusna metalna zdjela od 4 l bez problema može podržati miješanje do 1300 g tijesta, tako da u jednom potezu možete napraviti do 4 pizze promjera 30 cm ili 2 štruce kruha. Metalna drška olakšava nošenje i izlijevanje. Štitnik od prskanja sprječava prskanje tijekom uporabe.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

15

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

13/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

jako dobar

koristimo ga već godinama.... Moja draga ga iskorištava maximalno. U 7 godina jedan kvar koji smo nedavno popravili u ovlaštenom servisu. Jedino nam je pukla jedna posuda koju ne možemo naručit preko servisa

Prednosti

multifunkcionalan

Mane

Nemogućnost naručivanja dodatne pusude preko ovlaštenog servisa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj

Datum upotrebe 2020-03-13

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj

Datum upotrebe 2020-03-13

08/05/2017

Slovenija

Slovenija

Provjereni kupac

ta izdelek ima odlične lastnosti

aparat je vsestranski in uporaben pri mnogih prpravkih vgospodinjstvu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot

16/05/2019

România

România

Extraordinar !

Detinem acest produs de 2,5 ani, il folosim aproape zilnic si functioneaza f.bine.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie

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