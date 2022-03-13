Obustavljeno
Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
Predstavljamo potpuno novi kuhinjski aparat tvrtke Philips – nenadmašne radne značajke i višenamjenska uporaba, lakše nego što ste mislili!
900 W, kompaktni
Metalna zdjela od 4 l
Lako postavljanje 4-u-1
Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate.
Značajka Planetary Mixing Action omogućava nastavku za miješanje tijesta i drugih sastojaka te nastavku za mućenje da se jedinstveno pomiču u smjeru prema natrag i naprijed umjesto u krug, čime se osigurava dosezanje svih kutova zdjele pa je rezultat glatka i temeljito izmiješana smjesa sastojaka.
Velika, robusna metalna zdjela od 4 l bez problema može podržati miješanje do 1300 g tijesta, tako da u jednom potezu možete napraviti do 4 pizze promjera 30 cm ili 2 štruce kruha. Metalna drška olakšava nošenje i izlijevanje. Štitnik od prskanja sprječava prskanje tijekom uporabe.
4.8
od 5
15
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
SkyDust81
13/03/2022
Hrvatska
jako dobar
koristimo ga već godinama.... Moja draga ga iskorištava maximalno. U 7 godina jedan kvar koji smo nedavno popravili u ovlaštenom servisu. Jedino nam je pukla jedna posuda koju ne možemo naručit preko servisa
Prednosti
multifunkcionalan
Mane
Nemogućnost naručivanja dodatne pusude preko ovlaštenog servisa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj
Datum upotrebe 2020-03-13
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski stroj
Datum upotrebe 2020-03-13
Romeo
08/05/2017
Slovenija
Provjereni kupac
ta izdelek ima odlične lastnosti
aparat je vsestranski in uporaben pri mnogih prpravkih vgospodinjstvu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Kuhinjski robot
Adrian70
16/05/2019
România
Extraordinar !
Detinem acest produs de 2,5 ani, il folosim aproape zilnic si functioneaza f.bine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7954/00 Robot de bucătărie