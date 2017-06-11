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  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
  • Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite

Obustavljeno

Avance CollectionKuhinjski stroj

HR7951/00

5

| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite

Predstavljamo potpuno novi kuhinjski stroj tvrtke Philips – nenadmašne radne značajke i višenamjenska uporaba, lakše nego što ste mislili!

Pogledajte sve prednosti

Kolači, kruh, pizza, keksi, napitci, juhe i mnogo više

Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite

  • 900 W

  • 7 brzina i pulsiranje

  • Lako postavljanje 6-u-1

Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate

Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate.

Planetary Mixing Action za temeljito miješanje sastojaka

Planetary Mixing Action za temeljito miješanje sastojaka

Značajka Planetary Mixing Action omogućava nastavku za miješanje tijesta i drugih sastojaka te nastavku za mućenje da se jedinstveno pomiču u smjeru prema natrag i naprijed umjesto u krug, čime se osigurava dosezanje svih kutova zdjele pa je rezultat glatka i temeljito izmiješana smjesa sastojaka.

Metalna zdjela od 4 l za do 1300 g tijesta

Metalna zdjela od 4 l za do 1300 g tijesta

Velika, robusna metalna zdjela od 4 l bez problema može podržati miješanje do 1300 g tijesta, tako da u jednom potezu možete napraviti do 4 pizze promjera 30 cm ili 2 štruce kruha. Metalna drška olakšava nošenje i izlijevanje. Štitnik od prskanja sprječava prskanje tijekom uporabe.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/06/2017

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

splňuje očekávání

Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

12/05/2015

Česká republika

Česká republika

Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.

doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot

01/07/2017

Polska

Polska

Provjereni kupac

Doskonały i wszechstronny produkt.

Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny

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