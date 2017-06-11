Obustavljeno
Do nenadmašnih rezultata lakše nego što mislite
Predstavljamo potpuno novi kuhinjski stroj tvrtke Philips – nenadmašne radne značajke i višenamjenska uporaba, lakše nego što ste mislili!
900 W
7 brzina i pulsiranje
Lako postavljanje 6-u-1
Snažni motor od 900 W za dosljedne, nenadmašne rezultate.
Značajka Planetary Mixing Action omogućava nastavku za miješanje tijesta i drugih sastojaka te nastavku za mućenje da se jedinstveno pomiču u smjeru prema natrag i naprijed umjesto u krug, čime se osigurava dosezanje svih kutova zdjele pa je rezultat glatka i temeljito izmiješana smjesa sastojaka.
Velika, robusna metalna zdjela od 4 l bez problema može podržati miješanje do 1300 g tijesta, tako da u jednom potezu možete napraviti do 4 pizze promjera 30 cm ili 2 štruce kruha. Metalna drška olakšava nošenje i izlijevanje. Štitnik od prskanja sprječava prskanje tijekom uporabe.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
pamina
11/06/2017
Česká republika
Provjereni kupac
splňuje očekávání
Pokud bych dopředu věděla, že nepůjdou dokoupit přídavná zařízení, volila bych jinou řadu ( lis, mlýnek apod. )
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
plášule
12/05/2015
Česká republika
Jsem velmi spokojená s výrobkem ,prozatím jsem nepřišla na žádný problém.
doporučuji všem ,kteří potřebují do své své domácnosti ,velkého pomocníka ,ušetří ručičky a hlavně čas!!!!velká spokojenost
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Kuchyňský robot
Małgorzata19
01/07/2017
Polska
Provjereni kupac
Doskonały i wszechstronny produkt.
Produkt bardzo przydatny w kuchni.Łatwy w obsłudze i elegancki w wystroju kuchennym. Ciasto przygotowuję w 15min.- przed zakupem 45min. Pieczenie stało się cotygodniowym rytuałem :) Zakup produktu okazał się doskonałą decyzją.Wzbudził zainteresowanie wśród znajomych.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR7951/00 Robot planetarny