Obustavljeno
Odlično kuhanje, bez napora
Aparat za obradu hrane tvrtke Philips s mnoštvom funkcija odgovor je na sve vaše probleme u kuhinji. Oznake u bojama na dodacima i postavkama brzine omogućavaju usklađivanje boje brzine s bojom dodatka radi postizanja optimalnih rezultata.
700 W
Kompaktno postavljanje 2-u-1
Zdjela od 3,4 l
Boju brzine uskladite s bojom dodatka kako biste postigli najbolje rezultate.
Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za miješanje rijetkog i gustog tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Dva metalna diska za rezanje te srednje i fino usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1,5 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu.
Motor snage 700 W te 3 postavke brzine i gumb za pulsiranje omogućuju vam odabir brzine koja će dati optimalne rezultate
4.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ryhu
23/11/2014
Polska
Godny polecenia
Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR7772/00 Robot kuchenny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR7772/00 Robot kuchenny