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  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora
  • Odlično kuhanje, bez napora

Obustavljeno

Aparat za obradu hrane

HR7772/00

4

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Odlično kuhanje, bez napora

Aparat za obradu hrane tvrtke Philips s mnoštvom funkcija odgovor je na sve vaše probleme u kuhinji. Oznake u bojama na dodacima i postavkama brzine omogućavaju usklađivanje boje brzine s bojom dodatka radi postizanja optimalnih rezultata.

Pogledajte sve prednosti

Aparat za obradu hrane koji omogućava kuhanje uz oznake u bojama

Odlično kuhanje, bez napora

  • 700 W

  • Kompaktno postavljanje 2-u-1

  • Zdjela od 3,4 l

Kombinacije dodataka i brzina označene bojama

Boju brzine uskladite s bojom dodatka kako biste postigli najbolje rezultate.

6 dodataka jednostavno izvršava više od 30 funkcija

6 dodataka jednostavno izvršava više od 30 funkcija

Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za miješanje rijetkog i gustog tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Dva metalna diska za rezanje te srednje i fino usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1,5 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu.

3 postavke brzine omogućuju optimalno usklađivanje brzine i dodatka

Motor snage 700 W te 3 postavke brzine i gumb za pulsiranje omogućuju vam odabir brzine koja će dati optimalne rezultate

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

23/11/2014

Polska

Polska

Godny polecenia

Robot intuicyjny w obsłudze, trzy kolorowe zakresy prędkości przypisane do akcesoriów co znacznie ułatwia wybór maksymalnej dostępnej prędkości dla danego akcesorium. Nie polecam demontażu misy za uchwyt bo grozi to pęknięciem i ułamaniem uchwytu w jego górnej części. Misę należy obracać podczas demontażu trzymając oburącz bezpośrednio za misę a nie za uchwyt, identycznie należy postępować z misą miksera.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR7772/00 Robot kuchenny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR7772/00 Robot kuchenny

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