ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Food processor HR7762/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection Food processor

Obustavljeno

Viva CollectionAparat za obradu hrane

HR7762/90

4.5

| (76) Recenzije | 94% osoba preporučuje ovaj proizvod

Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

Ovaj 3-u-1 Philips aparat za obradu hrane sastoji se od posude od 2 l, blendera i mlinca. Tu su i 4 diska od nehrđajućeg čelika koji vam omogućuju da pripravite različite omiljene recepte. Uključeno je i spremište za nastavke.

Pogledajte sve prednosti

Napravite domaće kolače, zapečena jela, salate i još mnogo toga

Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

  • 750 W

  • Kompaktno postavljanje 3-u-1

  • zdjela od 2 l

  • Dodaci za više od 28 funkcija

Motor snage 750 W za moćnu obradu

Motor snage 750 W za moćnu obradu

Ovaj Philips aparat za obradu hrane ima snažan motor s 2 brzine i pulsiranjem, osiguravajući snagu i kontrolu za pripremu svih vaših omiljenih recepata.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!

Nastavci za jednostavno izvršavanje više od 28 funkcija

Nastavci za jednostavno izvršavanje više od 28 funkcija

Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za tijesto za miješanje i miješenje smjesa i tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Razni diskovi koji se umeću za rezanje i usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu. Mlinac za sjeckanje, primjerice kave u zrnu

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

76

Recenzije

94%

osoba preporučuje ovaj proizvod

01/11/2017

Česká republika

Česká republika

komplexní a schopný pomocník do kuchyně

Silný motor, kvalitní nože, elegantní vzhled a v neposlední řadě také vcelku tichý chod mixéru, dokáže rozmixovat, vyšlehat a podrtit vše potřebné k přípravě jídla

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot

04/05/2017

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt za przystępną cenę

Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

17/12/2015

Polska

Polska

Super robot

[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi