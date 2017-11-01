Obustavljeno
Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
Ovaj 3-u-1 Philips aparat za obradu hrane sastoji se od posude od 2 l, blendera i mlinca. Tu su i 4 diska od nehrđajućeg čelika koji vam omogućuju da pripravite različite omiljene recepte. Uključeno je i spremište za nastavke.
750 W
Kompaktno postavljanje 3-u-1
zdjela od 2 l
Dodaci za više od 28 funkcija
Ovaj Philips aparat za obradu hrane ima snažan motor s 2 brzine i pulsiranjem, osiguravajući snagu i kontrolu za pripremu svih vaših omiljenih recepata.
Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!
Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za tijesto za miješanje i miješenje smjesa i tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Razni diskovi koji se umeću za rezanje i usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu. Mlinac za sjeckanje, primjerice kave u zrnu
4.5
od 5
76
Recenzije
94%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Stonepet
01/11/2017
Česká republika
komplexní a schopný pomocník do kuchyně
Silný motor, kvalitní nože, elegantní vzhled a v neposlední řadě také vcelku tichý chod mixéru, dokáže rozmixovat, vyšlehat a podrtit vše potřebné k přípravě jídla
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/90 Kuchyňský robot
damian31
04/05/2017
Polska
Bardzo dobry produkt za przystępną cenę
Żona jest bardzo zadowolona z zakupu. Zakupiony robot znacznie skraca czas przygotowania potraw - pomocny jest przy rozdrabnianiu warzyw i mięsa. Posiada do wyboru tylko dwie prędkości działania co uważam za plus (poprzedni robot posiadał wiele ustawień, ale przez to silnik został przeciążony i uległ uszkodzeniu).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Ewelal77
17/12/2015
Polska
Super robot
[Employee of philipsglobal] Robot bardzo wydajny i ułatwiający pracę w kuchni. Surówki i różne przetwory robi się błyskawicznie i co najważniejsze można go zmywać w zmywarce :) Zdecydowanie polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7762/00 Robot kuchenny