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  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

Obustavljeno

Viva CollectionAparat za obradu hrane

HR7761/00

4.9
| (27) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
Ovaj kompaktni 3-u-1 aparat za obradu hrane sastoji se od posude od 2,1 l (radni kapacitet 1,5 l), blendera i mlinca. Tu je i 5 diskova od nehrđajućeg čelika koji vam omogućavaju jednostavnu pripremu raznih omiljenih recepata.
Pogledajte sve prednosti

Napravite domaće kolače, zapečena jela, salate i još mnogo toga

Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

  • 750 W

  • Kompaktno postavljanje 3-u-1

  • Zdjela od 2,1 l

  • Dodaci za više od 28 funkcija

Motor snage 750 W za moćnu obradu

Motor snage 750 W za moćnu obradu

Ovaj Philips aparat za obradu hrane ima snažan motor s 2 brzine i pulsiranjem, osiguravajući snagu i kontrolu za pripremu svih vaših omiljenih recepata.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!

Nastavci za jednostavno izvršavanje više od 28 funkcija

Nastavci za jednostavno izvršavanje više od 28 funkcija

Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za tijesto za miješanje i miješenje smjesa i tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Razni diskovi koji se umeću za rezanje i usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu. Mlinac za sjeckanje, primjerice kave u zrnu

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

27

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

09/01/2016

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

velmi výborný pomocník do kuchyně

Velmi dobrý pomocník, velmi dobrý poměr cena/výkon, splňuje všechny představy pomocníka v kuchyni plně vyhovuje, jednoduché používání, snadná údržba.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Отличен продукт

Отличен продукт, който е едновременно компактен, но достатъчно мощен, за да изпълнява всички описани функции без затруднения. Лесно се чисти, може да се ползва на различни повърхности, с богат набор от приставки за буквално всякакви нужди.

Prednosti

компактен, мощен, съчетава всичко нужно в един уред

Mane

сменянето на приставките е малко неудобно

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

20/11/2021

България

България

Супермашина!

Купих робота преди десетина години и още го ползвам,дори си правя масло от събрания от млякото каймак.Да ми е жива и здрава,откакто я имам ,рядко ползвам планетарния миксер-преди с него правех маслото...Страхотна покупка!За жалост ,виждам,че вече не е наличен!...

Prednosti

Има само предимства-компактен,лесен за употреба и почистване,ефективен!

Mane

За десет години не съм открила!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот

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