2 godine jamstva
Obustavljeno
750 W
Kompaktno postavljanje 3-u-1
Zdjela od 2,1 l
Dodaci za više od 28 funkcija
Ovaj Philips aparat za obradu hrane ima snažan motor s 2 brzine i pulsiranjem, osiguravajući snagu i kontrolu za pripremu svih vaših omiljenih recepata.
Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!
Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za tijesto za miješanje i miješenje smjesa i tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Razni diskovi koji se umeću za rezanje i usitnjavanje. Blender otporan na lomljenje od 1 l za drobljenje, jače i lagano miješanje različitih sastojaka. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu. Mlinac za sjeckanje, primjerice kave u zrnu
4.9
od 5
27
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivoo
09/01/2016
Česká republika
Provjereni kupac
velmi výborný pomocník do kuchyně
Velmi dobrý pomocník, velmi dobrý poměr cena/výkon, splňuje všechny představy pomocníka v kuchyni plně vyhovuje, jednoduché používání, snadná údržba.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Kuchyňský robot
alabao13
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Отличен продукт
Отличен продукт, който е едновременно компактен, но достатъчно мощен, за да изпълнява всички описани функции без затруднения. Лесно се чисти, може да се ползва на различни повърхности, с богат набор от приставки за буквално всякакви нужди.
Prednosti
компактен, мощен, съчетава всичко нужно в един уред
Mane
сменянето на приставките е малко неудобно
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Пеперомия
20/11/2021
България
Супермашина!
Купих робота преди десетина години и още го ползвам,дори си правя масло от събрания от млякото каймак.Да ми е жива и здрава,откакто я имам ,рядко ползвам планетарния миксер-преди с него правех маслото...Страхотна покупка!За жалост ,виждам,че вече не е наличен!...
Prednosti
Има само предимства-компактен,лесен за употреба и почистване,ефективен!
Mane
За десет години не съм открила!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7761/00 Кухненски робот