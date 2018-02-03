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  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za obradu hrane

HR7628/00

4.6

| (25) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

Ovaj Philips Daily Collection aparat za obradu hrane ima kompaktan dizajn s posudom zapremine 2,1 l i blenderom zapremine 1,75 l te dodacima odličnih radnih značajki. Priprema ukusne domaće hrane nikada nije bila jednostavnija!

Pogledajte sve prednosti

Napravite domaći kruh, kolače, pića i još mnogo toga

Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

  • 650 W,

  • Kompaktno postavljanje 2-u-1

  • Zdjela od 2,1 l

  • Dodaci za više od 25 funkcija

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!

Vrč otporan na lomljenje uz učestalu uporabu

Vrč otporan na lomljenje uz učestalu uporabu

Vrč otporan na lomljenje od 1,75 l ima radni kapacitet od 1 za do 5 smoothija odjednom.

Nema rasipanja iz središta zdjele jer nema unutarnje osovine

Nema rasipanja iz središta zdjele jer nema unutarnje osovine

Za razliku od drugih jeftinijih aparata za obradu hrane, ovaj aparat za obradu hrane tvrtke Philips nema unutarnju osovinu u sredini zdjele. To znači da juhe i druge tekućine neće curiti iz sredine zdjele, što aparat za obradu hrane i kuhinjsku radnu površinu održava čistim! Osim toga, sastavljanje aparata mnogo je jednostavnije – samo postavite držač pribora u odgovarajuće mjesto u zdjeli, prateći oblik spojnica.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

25

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

03/02/2018

Česká republika

Česká republika

bezva pomocník

Pro nás zaměstnané ženy skvělí pomocník v kuchyni. Velmi pěkný vzhled

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

28/10/2017

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník

Super pomocník v kuchyni jen nikde nemůžu najít jestli k němu jsou dokoupit náhradní nože , hodilo by se i hrubší struhadlo děkuji

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

18/03/2014

Česká republika

Česká republika

bude to super pomocník v kuchyni

Robot mám vlastně poprvé,měla jsem jen mixer od ETA ,pořád šel ale už jsem se na něj ani podívat nemohla a byl dost hlučný,tenhle robot se mi zalíbil i cena je slušná,už jsem dnes mixovala svíčkovou a můžu říct je fakt ok,zítra zkusím saláty a vůbec nelituju že jsem ho koupila.PS-starý mixer už je připravený na vyhoz!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot

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