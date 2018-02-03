Obustavljeno
Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
Ovaj Philips Daily Collection aparat za obradu hrane ima kompaktan dizajn s posudom zapremine 2,1 l i blenderom zapremine 1,75 l te dodacima odličnih radnih značajki. Priprema ukusne domaće hrane nikada nije bila jednostavnija!
650 W,
Kompaktno postavljanje 2-u-1
Zdjela od 2,1 l
Dodaci za više od 25 funkcija
Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!
Vrč otporan na lomljenje od 1,75 l ima radni kapacitet od 1 za do 5 smoothija odjednom.
Za razliku od drugih jeftinijih aparata za obradu hrane, ovaj aparat za obradu hrane tvrtke Philips nema unutarnju osovinu u sredini zdjele. To znači da juhe i druge tekućine neće curiti iz sredine zdjele, što aparat za obradu hrane i kuhinjsku radnu površinu održava čistim! Osim toga, sastavljanje aparata mnogo je jednostavnije – samo postavite držač pribora u odgovarajuće mjesto u zdjeli, prateći oblik spojnica.
4.6
od 5
25
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Tevik
03/02/2018
Česká republika
bezva pomocník
Pro nás zaměstnané ženy skvělí pomocník v kuchyni. Velmi pěkný vzhled
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Jitulle
28/10/2017
Česká republika
Skvělý pomocník
Super pomocník v kuchyni jen nikde nemůžu najít jestli k němu jsou dokoupit náhradní nože , hodilo by se i hrubší struhadlo děkuji
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
lefice
18/03/2014
Česká republika
bude to super pomocník v kuchyni
Robot mám vlastně poprvé,měla jsem jen mixer od ETA ,pořád šel ale už jsem se na něj ani podívat nemohla a byl dost hlučný,tenhle robot se mi zalíbil i cena je slušná,už jsem dnes mixovala svíčkovou a můžu říct je fakt ok,zítra zkusím saláty a vůbec nelituju že jsem ho koupila.PS-starý mixer už je připravený na vyhoz!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7628/00 Kuchyňský robot