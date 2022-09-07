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  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
  • Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

Obustavljeno

Daily CollectionAparat za obradu hrane

HR7627/00

5
| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor
Ovaj Philips Daily Collection aparat za obradu hrane ima kompaktan dizajn s posudom zapremine 2,1 l i dodacima odličnih radnih značajki. Priprema ukusne domaće hrane nikada nije bila jednostavnija!
Pogledajte sve prednosti

Napravite domaći kruh, kolače, pića i još mnogo toga

Maksimalna raznolikost recepata, minimalan napor

  • 650 W,

  • 2 brzine + pulsiranje

  • Zdjela od 2,1 l

  • Dodaci za više od 15 funkcija

2 postavke brzine i pulsiranje za maksimalnu kontrolu

2 postavke brzine i pulsiranje za maksimalnu kontrolu

Kako biste postigli najbolje rezultate, za tučenje krema, mućenje jaja, pripremu kolača i tijesta za kruh koristite malu brzinu (brzina 1). Veća brzina (brzina 2) namijenjena je za sjeckanje luka i mesa, miješanje juha i frapea ili usitnjavanje, sjeckanje ili ribanje povrća.

40% veći otvor za umetanje (u usporedbi s modelom HR7625 tvrtke Philips)

40% veći otvor za umetanje (u usporedbi s modelom HR7625 tvrtke Philips)

Novi Philips Daily Collection aparat za obradu hrane ima otvor za umetanje koji je 40% veći od onoga prethodnog modela HR7625, čime se štedi vrijeme za prethodno rezanje voća i povrća

Učinkoviti diskovi od nehrđajućeg čelika koji se umeću

Učinkoviti diskovi od nehrđajućeg čelika koji se umeću

Jednostavno odaberite odgovarajući disk od nehrđajućeg čelika za omiljeni sastojak i pričvrstite ga na držač diska. Radne značajke opsežno su testirane kako bi se osigurali najbolji rezultati rezanja i ribanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Страхотен компактен мултифункционален робот

Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот

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