2 godine jamstva
Obustavljeno
650 W,
2 brzine + pulsiranje
Zdjela od 2,1 l
Dodaci za više od 15 funkcija
Kako biste postigli najbolje rezultate, za tučenje krema, mućenje jaja, pripremu kolača i tijesta za kruh koristite malu brzinu (brzina 1). Veća brzina (brzina 2) namijenjena je za sjeckanje luka i mesa, miješanje juha i frapea ili usitnjavanje, sjeckanje ili ribanje povrća.
Novi Philips Daily Collection aparat za obradu hrane ima otvor za umetanje koji je 40% veći od onoga prethodnog modela HR7625, čime se štedi vrijeme za prethodno rezanje voća i povrća
Jednostavno odaberite odgovarajući disk od nehrđajućeg čelika za omiljeni sastojak i pričvrstite ga na držač diska. Radne značajke opsežno su testirane kako bi se osigurali najbolji rezultati rezanja i ribanja.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jaguarrr
07/09/2022
България
Provjereni kupac
Страхотен компактен мултифункционален робот
Много удобен робот, с който редовно правя страхотни салати, както и различни смутита. Спестява много време, лесно се почиства и не заема много място, което е ключово за вечно нестигащия кухненски плот у дома.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7627/00 Кухненски робот