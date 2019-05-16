ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora
  • Višestruka ušteda prostora

Obustavljeno

Aparat za obradu hrane

HR7605/10

4.9
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Višestruka ušteda prostora
Ovaj Philips aparat za obradu hrane uštedjet će vam prostor i vrijeme jer radi se o višefunkcionalnom odgovoru na sve vaše probleme u kuhinji. Pomoću ovog aparata možete u tili čast obaviti 15 različitih zadataka.
Pogledajte sve prednosti

Aparat za obradu hrane koji se lako sprema

Višestruka ušteda prostora

  • 350 W

  • Zdjela od 2,1 l

Dovoljno malen da lako stane u svaki kuhinjski ormarić

Dovoljno malen da lako stane u svaki kuhinjski ormarić

Svi dodaci stanu u zdjelu za kompaktnu pohranu

Svi dodaci stanu u zdjelu za kompaktnu pohranu

Microstore vam omogućuje spremanje svih dodataka u zdjelu za jednostavnu i kompaktnu pohranu.

Lako izvršava više od 15 funkcija

Lako izvršava više od 15 funkcija

Aparat za obradu hrane isporučuje se s 5 različitih dodataka koji omogućuju izvršavanje više od 15 funkcija. Dodaci koji se mogu prati u perilici posuđa obuhvaćaju dodatak za miješanje rijetkog i gustog tijesta. Nož od nehrđajućeg čelika za sjeckanje mesa i povrća. Metalne diskove za srednje usitnjavanje, sjeckanje i granuliranje. Disk za emulzije kako biste, na primjer, mogli pripremiti tučeno vrhnje i majonezu.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

16/05/2019

Česká republika

Česká republika

Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze

S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

05/11/2022

Україна

Україна

Provjereni kupac

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/10/2022

България

България

Отличен помощник

Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi