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  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
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  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
  • Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti

Viva CollectionKompaktni aparat za obradu hrane

HR7530/10

4.5
| (54) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti
Ako uživate u zdravoj domaćoj hrani, obožavate ćete Philipsov kompaktni aparat za obradu hrane. Ovu kolekciju posebno smo oblikovali za užurban život. Omogućuje brzu pripremu izvrsnih jela, čak i kada sadrže najzahtjevnije sastojke.
Pogledajte sve prednosti

Odlični rezultati čak i kad su u pitanju najzahtjevniji sastojci

Zdrava domaća hrana uz neograničene mogućnosti

  • 850 W

  • 31 funkcija

  • Disk 2-u-1

  • Disk za krumpiriće, kutija za spremanje

Snažan motor od 850W za jednostavnu obradu

Naš snažni motor omogućava jednostavnu obradu raznih sastojaka, poput tijesta za kruh, tvrdog povrća, zrna kave, sira i čokolade. Također ih s lakoćom reže i usitnjava.

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop za vrhunsko sjeckanje

Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!

Višenamjenska primjena: mijesi, miješa, usitnjava, reže i cijedi

S više od 31 funkcija možete napraviti sve: obroke, kruh, umake, mljeti kavu, cijediti sokove i još mnogo toga. Primijenite kvalitetnu i višenamjensku dodatnu opremu za sjeckanje, pravljenje pirea i mljevenje sastojaka (nož S) ili samo rezanje i usitnjavanje (disk 2-u-1). Što god poželite!

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.5

od 5

54

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

27/01/2024

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Spokojenost, skvělé funkce

S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips

Prednosti

skvělé funkce, nezabere mnoho místa

Mane

nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot

05/05/2021

Česká republika

Česká republika

Max využíti výrobku

Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání

Prednosti

Snadné, rychlé ovládání

Mane

Nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Kompaktní pomocník

zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.

Prednosti

Kompaktní

Mane

Menší objem mixéru

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot

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