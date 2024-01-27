2 godine jamstva
Obustavljeno
800 W
29 funkcija
Disk 2-u-1
Cjediljka za agrume
Naš snažni motor omogućava jednostavnu obradu raznih sastojaka, poput tijesta za kruh, tvrdog povrća, sira i čokolade. Također ih s lakoćom reže i usitnjava.
Tehnologija PowerChop predstavlja kombinaciju oblika rezača, kuta rezanja i unutarnje zdjele koja pruža superiorne rezultate sjeckanja kako mekih tako i tvrdih sastojaka. Osim toga, savršena je za pripremu pirea i miješanje smjese za kolače!
S više od 29 funkcija možete pripremiti sve: obroke, kruh, umake, sokove i još mnogo toga. Primijenite kvalitetnu i višenamjensku dodatnu opremu za sjeckanje, pravljenje pirea i mljevenje sastojaka (nož S) ili samo rezanje i usitnjavanje (disk 2-u-1). Što god poželite!
4.5
od 5
54
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Zdeša
27/01/2024
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Spokojenost, skvělé funkce
S výrobky Philips mám velmi dobré zkušenosti, vlastníme několik výrobků značky Philips
Prednosti
skvělé funkce, nezabere mnoho místa
Mane
nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot
Date of Use 2022-12-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/10 Kompaktní kuchyňský robot
Date of Use 2022-12-27
Šikulka
05/05/2021
Česká republika
Max využíti výrobku
Jednoduché ovládání, rychlé čištění, max využíti, výrobek splnil očekávání
Prednosti
Snadné, rychlé ovládání
Mane
Nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Mazoš
01/05/2021
Česká republika
Kompaktní pomocník
zakoupený výrobek splňuje očekávání, ocenil bych jen o něco větší objem mixéru.
Prednosti
Kompaktní
Mane
Menší objem mixéru
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR7510/00 Kompaktní kuchyňský robot