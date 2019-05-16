2 godine jamstva
Novi
700 W
19 funkcija
Disk 2-u-1
Spremanje u zdjelu
Naš snažni motor omogućava jednostavnu obradu raznih sastojaka, od tijesta za kruh do tvrdog povrća, sira i čokolade. Lakoćom ih reže i usitnjava.
Uz više od 19 funkcija, mogućnosti pripreme su bezgranične: obroci, kruh, umaci i više. Pomoću kvalitetnih i višenamjenskih dodataka možete sjeckati, pasirati i mljeti sastojke S-oštricom ili ih rezati i usitnjavati diskom 2-u-1. Nekad ćete biti raspoloženi za tučenje, a nekad za miješanje ili pak miješenje.
Brza priprema putem velikog otvora koji otklanja potrebu za pripremnim rezanjem.
4.9
od 5
17
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jarka15
16/05/2019
Česká republika
Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze
S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot
Еsma
05/11/2022
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн
Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн
Инана
22/10/2022
България
Отличен помощник
Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот