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  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
  • Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima

Novi

Daily CollectionKompaktni aparat za obradu hrane

HR7320/00

4.9
| (17) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima
Ako uživate u zdravim domaćim jelima, ali imate naporan raspored, svidjet će vam se naš kompaktni aparat za obradu hrane iz linije Philips Daily. Ovu kompaktnu kolekciju dizajnirali smo za užurbane živote. Možete brzo i jednostavno pripremati sjajna jela.
Pogledajte sve prednosti

uz osnovne dodatke i dizajn koji štedi prostor

Svaki dan uživajte u jednostavno pripremljenim domaćim obrocima

  • 700 W

  • 19 funkcija

  • Disk 2-u-1

  • Spremanje u zdjelu

Snažan motor od 700 W za jednostavnu obradu

Snažan motor od 700 W za jednostavnu obradu

Naš snažni motor omogućava jednostavnu obradu raznih sastojaka, od tijesta za kruh do tvrdog povrća, sira i čokolade. Lakoćom ih reže i usitnjava.

Praktičan višenamjenski aparat: mijesi, miješa, usitnjava, reže

Uz više od 19 funkcija, mogućnosti pripreme su bezgranične: obroci, kruh, umaci i više. Pomoću kvalitetnih i višenamjenskih dodataka možete sjeckati, pasirati i mljeti sastojke S-oštricom ili ih rezati i usitnjavati diskom 2-u-1. Nekad ćete biti raspoloženi za tučenje, a nekad za miješanje ili pak miješenje.

Brza priprema uz veliki otvor koji otklanja potrebu za pripremnim rezanjem

Brza priprema uz veliki otvor koji otklanja potrebu za pripremnim rezanjem

Brza priprema putem velikog otvora koji otklanja potrebu za pripremnim rezanjem.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.9

od 5

17

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

16/05/2019

Česká republika

Česká republika

Skvelý pomocník v kuchyni za rozumné peniaze

S kuchynským robotom som spokojná. Krája seká tak ako má a v kuchyni nezabera veľa miesta. Všetko mám za chvílku hotové. Zatiaľ som ešte nestihla vyskúšať šetky nádstavce, ale zatiaľ som spokojná.Špinavé nádstavce potom jednoducho umyjem v umývačke riadu. Celkovo som s ním spokojná, len v popise je uvedené že nádoba má 2.1 l, ale v skutočnosti je to iba 1.5 l. Pre mňa na bežné poúživanie to bohate stačí, len možno pre niekoho kto by ho kupoval kvôli veľkosti, tak by to mohol byt problém.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR7320/00 Kompaktní kuchyňský robot

05/11/2022

Україна

Україна

Provjereni kupac

Daily Collection HR7310/00 Кухонний комбайн

Зручний у використанні, лаконічний та зрозумілий з першого разу

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR7310/00 Компактний кухонний комбайн

22/10/2022

България

България

Отличен помощник

Всяка домакиня има нужда от помощници при готвенето. Този кухненски робот ме кара да започна да харесвам престоя си в кухнята - реже, стърже, пасира, смила..., при това бързо и леко. Почиства се изключително лесно, компактен е и заема малко място в шкафа.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Колекция Daily HR7310/00 Компактен кухненски робот

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