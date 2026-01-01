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  • Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips
  • Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips
  • Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips
  • Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips

Obustavljeno

jednokratna vrećica za prašinu

HR6947/01

Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips
Originalne dvoslojne vrećice za prašinu za usisavače tvrtke Philips zadržavaju više prašine i traju duže.
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Vrećice za prašinu Athena za usisavače

Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips

  • 4 vrećice

  • 1 AFS mikro filtar

  • 1 filtar za zaštitu motora

  • Kompatibilnost s HR6815...49

Originalna vrećica za prašinu tvrtke Philips

Dva sloja vrlo kvalitetnog papira za filtar

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