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Dodaci za ur. za usis. i mokro brisanje
Sve serije
jednokratna vrećica za prašinu
Obustavljeno
HR6947/01
4 vrećice
1 AFS mikro filtar
1 filtar za zaštitu motora
Kompatibilnost s HR6815...49
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