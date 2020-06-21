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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product Detail Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender
  • Product in Use Photo Philips Avance Collection Innergizer High Speed Blender HR3868/00

Obustavljeno

Avance CollectionInnergizer blender velike brzine

HR3868/00

4.6

| (16) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

Oslobodite više nutrijenata

Blender velike brzine s tehnologijom za oslobađanje hranjivih tvari ProBlend Extreme koja oslobađa 97 % nutrijenata iz voća i povrća*

Pogledajte sve prednosti

Oslobodite 97 % nutrijenata iz voća i povrća

Oslobodite više nutrijenata

  • 2000 W

  • 45000 o/min

2000 W snage i 45000 o/min

2000 W snage i 45000 o/min

Snažno blendanje uz 2000 W i 45000 o/min

Tehnologija ProBlend Extreme

Tehnologija za oslobađanje nutrijenata ProBlend Extreme oslobađa nutrijente iz stanica i omogućava njihovu apsorpciju u tijelo.

Nutricionist je odabrao 40 recepata za smoothije za sve vaše potrebe

Nutricionist je odabrao 40 recepata za smoothije za sve vaše potrebe

Nutricionist je odabrao 40 recepata za smoothije za sve vaše potrebe.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

16

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

21/06/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

okrasa kuchyně

V mixování je to jednička, počet otáček je tak vysoký, že se obsah zahřívá. Rozmixuje polévky do absolutního hladka. Smoothie rovněž na jedničku, v porovnání s předchozími mixéry je topka. Super jsou naprogramovaná tlačítka. A hlučnost je se sklopeným krytem opravdu hodně snížená.

Prednosti

vysoké otáčky, design, kvalita zpracování, robustnost

Mane

vyšší cena

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum upotrebe 2019-05-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum upotrebe 2019-05-21

12/05/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek na profi úrovni

Výkonný mixér, který zvládne vše, co se od něj očekává. Oceňuji přednastavené režimy pro mixování různých druhů potravin, jídel a přísad.

Prednosti

Výkon, odolnost, ovládání

Mane

Větší rozměry s krytem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum upotrebe 2019-04-12

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Datum upotrebe 2019-04-12

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Špičkový mixer

Tento výrobek se Philipsu skutečně povedl. Rozmixuje vše. Umí velmi jemné omáčky. Používám jej i na mixování mandloveho nebo kešu mléka. Potom už nemusím ani cedit. Používáme denně a pořád šlape jak má.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer

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Upozorenja

  1. Test je proveo neovisni laboratorij u svibnju 2016. koristeći kruške, jagode, ciklu i rajčice