Obustavljeno
Oslobodite više nutrijenata
Blender velike brzine s tehnologijom za oslobađanje hranjivih tvari ProBlend Extreme koja oslobađa 97 % nutrijenata iz voća i povrća*
2000 W
45000 o/min
Snažno blendanje uz 2000 W i 45000 o/min
Tehnologija za oslobađanje nutrijenata ProBlend Extreme oslobađa nutrijente iz stanica i omogućava njihovu apsorpciju u tijelo.
Nutricionist je odabrao 40 recepata za smoothije za sve vaše potrebe.
4.6
od 5
16
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
kuchař1
21/06/2020
Česká republika
Provjereni kupac
okrasa kuchyně
V mixování je to jednička, počet otáček je tak vysoký, že se obsah zahřívá. Rozmixuje polévky do absolutního hladka. Smoothie rovněž na jedničku, v porovnání s předchozími mixéry je topka. Super jsou naprogramovaná tlačítka. A hlučnost je se sklopeným krytem opravdu hodně snížená.
Prednosti
vysoké otáčky, design, kvalita zpracování, robustnost
Mane
vyšší cena
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum upotrebe 2019-05-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum upotrebe 2019-05-21
Fili2
12/05/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek na profi úrovni
Výkonný mixér, který zvládne vše, co se od něj očekává. Oceňuji přednastavené režimy pro mixování různých druhů potravin, jídel a přísad.
Prednosti
Výkon, odolnost, ovládání
Mane
Větší rozměry s krytem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum upotrebe 2019-04-12
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Datum upotrebe 2019-04-12
MiroslavM
01/10/2019
Česká republika
Špičkový mixer
Tento výrobek se Philipsu skutečně povedl. Rozmixuje vše. Umí velmi jemné omáčky. Používám jej i na mixování mandloveho nebo kešu mléka. Potom už nemusím ani cedit. Používáme denně a pořád šlape jak má.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR3868/00 Vysokorychlostní mixér Innergizer
Test je proveo neovisni laboratorij u svibnju 2016. koristeći kruške, jagode, ciklu i rajčice