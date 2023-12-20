2 godine jamstva
Snažan motor od 500 W
Nastavak štapnog miksera
Pametni vrč za spremanje
Kuhanje bez prskanja
LED zaslon
5 postavki brzine i Turbo za maksimalnu kontrolu miješanja.
Opustite se i uživajte u kuhanju uz dva načina pripreme, miješanje i blendanje u jednom praktičnom uređaju.
Zahvaljujući dizajnu dugačkog dosega dosegnite svaki kutak dubljih zdjela, smanjite prskanje i vrijeme čišćenja. Upotrijebite značajku Soft-Start za lagano povećanje snage i izbjegavanje prskanja.
5.0
od 5
3
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Prednosti
Надійність
Mane
Жодного
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Prednosti
Хороша комплектація
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Pojedinosti o prikladnoj dodatnoj opremi perilice za posuđe potražite u uputama za uporabu.