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  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
  • Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1

Serija Philips 5000Snažan ručni mikser od 500 W

HR3781/10

5
| (3) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1
Ovaj ručni mikser 2-u-1 miješa ili mijesi čak i tvrda tijesta u nekoliko minuta. Zahvaljujući dizajnu dugačkog dosega i značajki Soft Start dosegnite svaki kutak dubljih zdjela, smanjite prskanje i vrijeme čišćenja. S nastavkom za blender i vrčem za spremanje.
Pogledajte sve prednosti

Protiv prskanja, dizajn dugačkog dosega

Snažan i višenamjenski ručni mikser 2-u-1

  • Snažan motor od 500 W

  • Nastavak štapnog miksera

  • Pametni vrč za spremanje

  • Kuhanje bez prskanja

  • LED zaslon

5 postavki brzine i Turbo za sve vrste miješanja

5 postavki brzine i Turbo za sve vrste miješanja

5 postavki brzine i Turbo za maksimalnu kontrolu miješanja.

Nastavak štapnog miksera u kompletu

Nastavak štapnog miksera u kompletu

Opustite se i uživajte u kuhanju uz dva načina pripreme, miješanje i blendanje u jednom praktičnom uređaju.

Smanjite prskanje i vrijeme čišćenja

Smanjite prskanje i vrijeme čišćenja

Zahvaljujući dizajnu dugačkog dosega dosegnite svaki kutak dubljih zdjela, smanjite prskanje i vrijeme čišćenja. Upotrijebite značajku Soft-Start za lagano povećanje snage i izbjegavanje prskanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

3

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Prednosti

Надійність

Mane

Жодного

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Prednosti

Хороша комплектація

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

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  1. Pojedinosti o prikladnoj dodatnoj opremi perilice za posuđe potražite u uputama za uporabu.