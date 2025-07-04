2 godine jamstva
Tehnologija ProBlend Ultra
Aplikacija HomeID
Programi za brzi odabir
Preuzmite aplikaciju HomeID i otkrijte stotine recepata za svoj novi blender, uključujući svježe ideje za pića, grickalice, deserte ili čak cijele obroke. Najukusnija zdrava hrana zahvaljujući jednostavnim, ali ukusnim preinakama raznih omiljenih obiteljskih recepata. Od zdravijih čokoladnih slastica do hranjivih glavnih jela, HomeID ima recepte koje ćete voljeti.
Tehnologija ProBlend Ultra kombinira 3 posebno dizajnirane značajke koje se savršeno nadopunjuju u stvaranju najraznovrsnijih okusa i tekstura, baš onako kako volite, svaki put.
Vrč ProBlend Ultra osmišljen je s jedinstvenim rebrima za neprekidno usmjeravanje sastojaka natrag u protok blendanja.
4.4
od 5
73
Recenzije
83%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mila 52
04/07/2025
Hrvatska
Nastavak na recenziju od 14.05.2025.
Čista petica za Philipsovu službu za korisnike kojom sam ugodno iznenađena. Kontaktirali su me odmah po ostavljanju recenzije za blendere i zaista se angažirali oko rješenja problema. Jednom proizvodu su zamijenjeni svi oštećeni dijelovi i on za sada radi bez ikakvih problema, a za drugi sam dobila odobrenje za zamjenu proizvoda novim ili mogućnost povrata novca. Normalno je da se mogu pojaviti neke nepravilnosti u radu proizvoda, ali Philipsova podrška za korisnike je pokazala da brine o svojim korisnicima te da im je zadovoljstvo korisnika na prvom mjestu i da nećete biti oštećeni kupnjom njihovih proizvoda i na tome sam im zaista zahvalna.
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Preyadovoljna!
Blender je apsolutno super! Brzo miješa i blendira sve vrste voća i povrća, idealan je za pripremu smoothieja i umaka. S obzirom da ima nekoliko različitih programa, koristim ga za sve, od mrvljenja leda do priprema super krem juha. Ne ostaju nikada komadići i tekstura bude odlična. Čišćenje je prelagano, prvo se stavi voda i upali program za čišćenje a onda su svi dijelovi perivi u mašini za sude. Stvarno odličan i svaka preporuka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Kike_007
28/12/2023
Hrvatska
Brz i jak blender
Jak blender kojeg koristim već godinu dana bez problema. Jednostavno se čisti i ima opcije koje birate ovisno o namirnicama i jelu koje pripremate. Radila sam maslac od kikirikija i badema koje je ispao odlično, samo proces malo traje. Ali kad radim hummus, radim ga samo u ovom blenderu jer uvijek ispadne najkremastiji. Dolazi uz upute o redoslijedu sastojaka dodavanja u blender za lakše blendanje.
Prednosti
Odličan za drobljenje leda, pripremu smoothija, juha, hummusa, čak i tijesta za pizzu.
Mane
Ovaj blender kao i svaki drugi nije sjeckalica ili multipraktik, pa nemojte očekivati da ćete bez problema dobiti pastu od lješnjaka (moguće je, samo treba više truda), ali savršen je za hummus, krem juhe, smoothije
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine