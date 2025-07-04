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Sve serije

  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
  • Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.

Serija 7000Blender velike brzine

HR3760/10

4.4
| (73) Recenzije | 83% osoba preporučuje ovaj proizvod
Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.
Tehnologija ProBlend Ultra omogućuje stvaranje najraznovrsnijih okusa i tekstura, a aplikacija HomeID pomaže vam u otkrivanju novih mogućnosti. Uz smoothije i juhe, umake i maslace od orašastih plodova, možete usrećiti cijelu obitelj.
Pogledajte sve prednosti

Beskrajna inspiracija. Najglađe mješavine.

  • Tehnologija ProBlend Ultra

  • Aplikacija HomeID

  • Programi za brzi odabir

Otkrijte sjajne recepte i svježu kavu uz HomeID

Otkrijte sjajne recepte i svježu kavu uz HomeID

Preuzmite aplikaciju HomeID i otkrijte stotine recepata za svoj novi blender, uključujući svježe ideje za pića, grickalice, deserte ili čak cijele obroke. Najukusnija zdrava hrana zahvaljujući jednostavnim, ali ukusnim preinakama raznih omiljenih obiteljskih recepata. Od zdravijih čokoladnih slastica do hranjivih glavnih jela, HomeID ima recepte koje ćete voljeti.

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra

Tehnologija ProBlend Ultra kombinira 3 posebno dizajnirane značajke koje se savršeno nadopunjuju u stvaranju najraznovrsnijih okusa i tekstura, baš onako kako volite, svaki put.

Vrč ProBlend Ultra

Vrč ProBlend Ultra

Vrč ProBlend Ultra osmišljen je s jedinstvenim rebrima za neprekidno usmjeravanje sastojaka natrag u protok blendanja.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.4

od 5

73

Recenzije

83%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

04/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

Nastavak na recenziju od 14.05.2025.

Čista petica za Philipsovu službu za korisnike kojom sam ugodno iznenađena. Kontaktirali su me odmah po ostavljanju recenzije za blendere i zaista se angažirali oko rješenja problema. Jednom proizvodu su zamijenjeni svi oštećeni dijelovi i on za sada radi bez ikakvih problema, a za drugi sam dobila odobrenje za zamjenu proizvoda novim ili mogućnost povrata novca. Normalno je da se mogu pojaviti neke nepravilnosti u radu proizvoda, ali Philipsova podrška za korisnike je pokazala da brine o svojim korisnicima te da im je zadovoljstvo korisnika na prvom mjestu i da nećete biti oštećeni kupnjom njihovih proizvoda i na tome sam im zaista zahvalna.

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preyadovoljna!

Blender je apsolutno super! Brzo miješa i blendira sve vrste voća i povrća, idealan je za pripremu smoothieja i umaka. S obzirom da ima nekoliko različitih programa, koristim ga za sve, od mrvljenja leda do priprema super krem juha. Ne ostaju nikada komadići i tekstura bude odlična. Čišćenje je prelagano, prvo se stavi voda i upali program za čišćenje a onda su svi dijelovi perivi u mašini za sude. Stvarno odličan i svaka preporuka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

28/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Brz i jak blender

Jak blender kojeg koristim već godinu dana bez problema. Jednostavno se čisti i ima opcije koje birate ovisno o namirnicama i jelu koje pripremate. Radila sam maslac od kikirikija i badema koje je ispao odlično, samo proces malo traje. Ali kad radim hummus, radim ga samo u ovom blenderu jer uvijek ispadne najkremastiji. Dolazi uz upute o redoslijedu sastojaka dodavanja u blender za lakše blendanje.

Prednosti

Odličan za drobljenje leda, pripremu smoothija, juha, hummusa, čak i tijesta za pizzu.

Mane

Ovaj blender kao i svaki drugi nije sjeckalica ili multipraktik, pa nemojte očekivati da ćete bez problema dobiti pastu od lješnjaka (moguće je, samo treba više truda), ali savršen je za hummus, krem juhe, smoothije

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Ova recenzija je napravljena za Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

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