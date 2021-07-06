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  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
  • Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*

Obustavljeno

Vakuumski blender velike brzine

HR3756/00

4.9
| (47) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*
Uživajte u zdravom smoothiju tijekom dana uz naš vakuumski blender. Ako ste u pokretu, upotrijebite blender kako biste sa sobom ponijeli zdrave međuobroke koji će ostati jednako svježi i ukusni kao u trenutku kada ste ih napravili. Snažna tehnologija vakuumskog blendera tvrtke Philips smanjuje
Pogledajte sve prednosti

Novi način blendanja – s pomoću vakuuma

Sačuvajte svježinu smoothija tijekom cijelog dana*

  • Avance

  • Tehnologija vakuuma

  • 1400 W

  • 35 000 o/min

Tehnologija vakuuma

Tehnologija vakuuma isisava kisik iz vrča prije blendanja. Rezultati se vide u konačnoj smjesi: manje mjehurića, manje pjene, manje razdvajanja soka. Smoothie duže ostaje svjež.

Prethodno postavljeni program za blendanje s vakuumom i smoothie

Prethodno postavljeni program za blendanje s vakuumom i smoothie

Birajte između 3 programa: smoothie uz vakuum, pulsiranje, drobljenje leda. Imat ćete mogućnost napraviti bilo koji smoothie koji poželite.

2 gotovo nelomljiva vrča za blendanje od tritana

Svi vole dobar smoothie! Naš vrč od tritan kopoliestera kapaciteta 2 l ima radni kapacitet od 1,8 l za smoothije za cijelu obitelj.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

47

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

06/07/2021

Hrvatska

Hrvatska

Porculanski blender

Dobila sam ovaj uređaj na poklon i mogu slobodno reći da ni sama ne bih bolje odabrala :) Bočica u kojoj zblendano voće i povrće nosim na posao ogroman je plus!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

28/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno sjedini sve sastojke!

Preporučujem ovaj proizvod svima koji žele svoje navike promijeniti nabolje. Ovaj uređaj je savršen partner u dizanju imuniteta zdravim navikama!!!

Prednosti

Brz, tih, jednostavan za rukovanje

Mane

/

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

27/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlicne znacajke.

Proizvod je odlican, iskreno kaoni svaki drugi philips uredaj kojeg sam nabavio, jednistavno je bezprijekoran...dan danas imam stvari koje su stare po 10 godina a od marke Philips su. Svaka cast i hvala vam!

Prednosti

Sve

Mane

Nista

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine

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Upozorenja

  1. U usporedbi s blendanjem bez funkcije vakuuma na modelu Philips HR3752, testiranje je proveo neovisni laboratorij u studenom/prosincu 2017.