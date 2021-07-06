2 godine jamstva
Obustavljeno
Avance
Tehnologija vakuuma
1400 W
35 000 o/min
Tehnologija vakuuma isisava kisik iz vrča prije blendanja. Rezultati se vide u konačnoj smjesi: manje mjehurića, manje pjene, manje razdvajanja soka. Smoothie duže ostaje svjež.
Birajte između 3 programa: smoothie uz vakuum, pulsiranje, drobljenje leda. Imat ćete mogućnost napraviti bilo koji smoothie koji poželite.
Svi vole dobar smoothie! Naš vrč od tritan kopoliestera kapaciteta 2 l ima radni kapacitet od 1,8 l za smoothije za cijelu obitelj.
4.9
od 5
47
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
barbxx
06/07/2021
Hrvatska
Porculanski blender
Dobila sam ovaj uređaj na poklon i mogu slobodno reći da ni sama ne bih bolje odabrala :) Bočica u kojoj zblendano voće i povrće nosim na posao ogroman je plus!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Ancy777
28/02/2021
Hrvatska
Dio promocije
Savršeno sjedini sve sastojke!
Preporučujem ovaj proizvod svima koji žele svoje navike promijeniti nabolje. Ovaj uređaj je savršen partner u dizanju imuniteta zdravim navikama!!!
Prednosti
Brz, tih, jednostavan za rukovanje
Mane
/
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Vanzemaljac99
27/02/2021
Hrvatska
Dio promocije
Proizvod ima odlicne znacajke.
Proizvod je odlican, iskreno kaoni svaki drugi philips uredaj kojeg sam nabavio, jednistavno je bezprijekoran...dan danas imam stvari koje su stare po 10 godina a od marke Philips su. Svaka cast i hvala vam!
Prednosti
Sve
Mane
Nista
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR3756/00 Vakuumski blender velike brzine
U usporedbi s blendanjem bez funkcije vakuuma na modelu Philips HR3752, testiranje je proveo neovisni laboratorij u studenom/prosincu 2017.