2 godine jamstva
Obustavljeno
450 W
5 brzina + turbo
Zdjela od 3 l s automatskim pogonom
Boja sivog kašmira
Jedinstveni nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka, što doprinosi pjenastoj teksturi i glatkoj smjesi za kolače
Zdjela je dizajnirana tako da odgovara nastavcima konusnog oblika radi postizanja najboljih rezultata miješanja.
Snažni motor od 450 W olakšat će obradu i najgušćeg tijesta.
5.0
od 5
40
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mladost75
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктът има чудесни характеристики
Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.
Prednosti
Компактен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Яся Б
28/11/2021
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Prednosti
Якість, надійністт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
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