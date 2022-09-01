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  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače

Obustavljeno

5000 SeriesMikser

HR3750/00

5
| (40) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
Mikser tvrtke Philips pomaže vam u pripremi ukusnih izdašnih kolača i kruha za obitelj. Miješanje konusnim nastavkom uz prodiranje zraka omogućuje kraće vrijeme miješanja i glađu smjesu za kolače. Njegov snažni motor od 450 W olakšat će miješanje i najgušćeg tijesta.
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Do 25 % brže* uz snažni motor od 450 W

Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače

  • 450 W

  • 5 brzina + turbo

  • Zdjela od 3 l s automatskim pogonom

  • Boja sivog kašmira

Nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka

Nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka

Jedinstveni nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka, što doprinosi pjenastoj teksturi i glatkoj smjesi za kolače

Besprijekorno miješanje za pjenasto tijesto

Besprijekorno miješanje za pjenasto tijesto

Zdjela je dizajnirana tako da odgovara nastavcima konusnog oblika radi postizanja najboljih rezultata miješanja.

Motor snage 450 W čak i za najgušće tijesto

Motor snage 450 W čak i za najgušće tijesto

Snažni motor od 450 W olakšat će obradu i najgušćeg tijesta.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

40

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктът има чудесни характеристики

Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.

Prednosti

Компактен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер

28/11/2021

Україна

Україна

Provjereni kupac

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Prednosti

Якість, надійністт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

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  1. Tučenje 4 bjelanjka, u odnosu na prethodni model