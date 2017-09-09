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  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače

Serija 5000Mikser

HR3745/00

4.7
| (29) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
Mikser tvrtke Philips pomaže vam u pripremi ukusnih izdašnih kolača i kruha za obitelj. Miješanje konusnim nastavkom uz prodiranje zraka omogućuje kraće vrijeme miješanja i glađu smjesu za kolače. Njegov snažni motor od 450 W olakšat će miješanje i najgušćeg tijesta.
Pogledajte sve prednosti

Do 25 % brže* uz snažni motor od 450 W

Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače

  • 450 W

  • 5 brzina + turbo

  • Zdjela od 3 l s automatskim pogonom

  • Boja sivog kašmira

Nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka

Nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka

Jedinstveni nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka, što doprinosi pjenastoj teksturi i glatkoj smjesi za kolače

Motor snage 450 W čak i za najgušće tijesto

Motor snage 450 W čak i za najgušće tijesto

Snažni motor od 450 W olakšat će obradu i najgušćeg tijesta.

Besprijekorno miješanje za pjenasto tijesto

Besprijekorno miješanje za pjenasto tijesto

Zdjela je dizajnirana tako da odgovara nastavcima konusnog oblika radi postizanja najboljih rezultata miješanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

29

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

09/09/2017

Hrvatska

Hrvatska

Idealan mikser za kućanstvo

Vrlo sam zadovoljna radom ovog miksera. Sasvim je dovoljan za potrebe kućanstva. Zbog svog snažnog motora ( 450 w) s njim sam radila i peciva od puno gušćeg tijesta nego što bih inače mjesila mikserom. Automatski pogon za okretanje zdjele je siguran i kontantan tako da se i vrijeme miksanja zaista smanjuje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3745/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3745/00 Mikser

07/02/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Mixéry

Tichý a pracovitý , ale Menší mísa bez poklopu.......

Prednosti

Tichý a pracovitý

Mane

Menší mísa bez poklopu

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou

14/11/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

Замечательный миксер

Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 HR3745/00 Міксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 HR3745/00 Міксер

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  1. Tučenje 4 bjelanjka, u odnosu na prethodni model