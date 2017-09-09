2 godine jamstva
450 W
5 brzina + turbo
Zdjela od 3 l s automatskim pogonom
Boja sivog kašmira
Jedinstveni nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka, što doprinosi pjenastoj teksturi i glatkoj smjesi za kolače
Snažni motor od 450 W olakšat će obradu i najgušćeg tijesta.
Zdjela je dizajnirana tako da odgovara nastavcima konusnog oblika radi postizanja najboljih rezultata miješanja.
4.7
od 5
29
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
AnteaR
09/09/2017
Hrvatska
Idealan mikser za kućanstvo
Vrlo sam zadovoljna radom ovog miksera. Sasvim je dovoljan za potrebe kućanstva. Zbog svog snažnog motora ( 450 w) s njim sam radila i peciva od puno gušćeg tijesta nego što bih inače mjesila mikserom. Automatski pogon za okretanje zdjele je siguran i kontantan tako da se i vrijeme miksanja zaista smanjuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3745/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3745/00 Mikser
Tlapka
07/02/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Mixéry
Tichý a pracovitý , ale Menší mísa bez poklopu.......
Prednosti
Tichý a pracovitý
Mane
Menší mísa bez poklopu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3745/00 Ruční mixér s mísou
Kira@0107
14/11/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Замечательный миксер
Купила себе миксер филипс, качество хорошее, работает тихо. Люблю технику филипс, они как всегда на высоте!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 HR3745/00 Міксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 5000 HR3745/00 Міксер
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