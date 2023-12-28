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  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
  • Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače

Serija 5000Mikser

HR3740/00

4.8
| (58) Recenzije | 96% osoba preporučuje ovaj proizvod
Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače
Mikser tvrtke Philips pomaže vam u pripremi ukusnih izdašnih kolača i kruha za obitelj. Miješanje konusnim nastavkom uz prodiranje zraka omogućuje kraće vrijeme miješanja i glađu smjesu za kolače. Njegov snažni motor od 450 W olakšat će miješanje i najgušćeg tijesta.
Pogledajte sve prednosti

Do 25 % brže* uz snažni motor od 450 W

Snažno, učinkovito miješanje za glatke smjese za kolače

  • 450 W

  • 5 brzina + turbo

  • Boja sivog kašmira

Nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka

Nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka

Jedinstveni nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka, što doprinosi pjenastoj teksturi i glatkoj smjesi za kolače

Motor snage 450 W čak i za najgušće tijesto

Motor snage 450 W čak i za najgušće tijesto

Snažni motor od 450 W olakšat će obradu i najgušćeg tijesta.

5 postavki brzine za bolju kontrolu

5 postavki brzine za bolju kontrolu

Širok raspon brzina pruža najbolju kontrolu miješanja.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

58

Recenzije

96%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3

28/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji mikser koji sam imala

Prvi plus ovog miksera su metlice koje su jako široke i pri miksanju šlaga ili biskvits tako unose više zraka i dobit ćete prozračnije smjesu. Dalje, jako je jakni brz, pa će vam razraditi šećer s jajima za par minuta. Cijena mu je više nego prihvatljiva.

Prednosti

Imam mikser oko 3 godine i ne bih ga mijenjala za ništa na svijetu. Odlične metlice, jako je jak i dizaj super paše u ruku.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

30/08/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan za izradu brzinskih kolača

Ovaj mikser mi je super. Koristim ga za sve proslave i nikad me nije iznevjerio. Odličan za izradu krema i šlaga koje je potrebno brzo i jako istuči. Vrlo jednostavan za korištenje i praktičan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

06/04/2022

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima super performanse

Uređaj je jednostavan za rukovanje. Nizak nivo buke.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser

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  1. Tučenje 4 bjelanjka, u odnosu na prethodni model