2 godine jamstva
450 W
5 brzina + turbo
Boja sivog kašmira
Jedinstveni nastavak za miješanje konusnog oblika omogućuje maksimalno prodiranje zraka, što doprinosi pjenastoj teksturi i glatkoj smjesi za kolače
Snažni motor od 450 W olakšat će obradu i najgušćeg tijesta.
Širok raspon brzina pruža najbolju kontrolu miješanja.
4.8
od 5
58
Recenzije
96%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kike_007
28/12/2023
Hrvatska
Najbolji mikser koji sam imala
Prvi plus ovog miksera su metlice koje su jako široke i pri miksanju šlaga ili biskvits tako unose više zraka i dobit ćete prozračnije smjesu. Dalje, jako je jakni brz, pa će vam razraditi šećer s jajima za par minuta. Cijena mu je više nego prihvatljiva.
Prednosti
Imam mikser oko 3 godine i ne bih ga mijenjala za ništa na svijetu. Odlične metlice, jako je jak i dizaj super paše u ruku.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Jelka_zg
30/08/2022
Hrvatska
Izvrstan za izradu brzinskih kolača
Ovaj mikser mi je super. Koristim ga za sve proslave i nikad me nije iznevjerio. Odličan za izradu krema i šlaga koje je potrebno brzo i jako istuči. Vrlo jednostavan za korištenje i praktičan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Lamkony
06/04/2022
Hrvatska
Proizvod ima super performanse
Uređaj je jednostavan za rukovanje. Nizak nivo buke.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Serija 5000 HR3740/00 Mikser
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