2 godine jamstva
Novi
300 W
5 brzina + turbo
Uski nastavci za miješanje i kuke za tijesto
Lagan
Nastavci za miješanje stožastog oblika rade do 20 % brže* obrađujući veće područje za manje vremena i dodajući zrak u smjesu kako bi se dobila glatka, izdašna tekstura.
Izbor 5 različitih brzina za odgovarajuću postavku za svaki zadatak.
5.0
od 5
40
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Mladost75
01/09/2022
България
Provjereni kupac
Продуктът има чудесни характеристики
Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.
Prednosti
Компактен
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер
Яся Б
28/11/2021
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
набір функцій
Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Nazar2021
11/11/2021
Україна
Ідеальне співвідношення ціни та якості
Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.
Prednosti
Якість, надійністт
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер
Tučenje 4 bjelanjka u odnosu na prethodni model