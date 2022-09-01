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  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
  • Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta

Novi

Serija 3000Philipsov mikser serije 3000

HR3705/00

5
| (40) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta
Naš novi mikser serije 3000 olakšava pečenje kako biste svaki put brzo postigli ukusne rezultate. Pripremite smjese za kolače i tijesta do 20 % brže*. Lagan i ergonomski dizajn svako miješanje čini jednostavnim i ugodnim.
Pogledajte sve prednosti

Lagani i brži nastavci za miješanje stožastog oblika

Jednostavna priprema izdašnih kolača i glatkog tijesta

  • 300 W

  • 5 brzina + turbo

  • Uski nastavci za miješanje i kuke za tijesto

  • Lagan

Nastavci za miješanje stožastog oblika rade do 20 % brže*

Nastavci za miješanje stožastog oblika rade do 20 % brže* obrađujući veće područje za manje vremena i dodajući zrak u smjesu kako bi se dobila glatka, izdašna tekstura.

Snažni motor od 300 W

5 brzina + turbo za svaki zadatak u kuhinji

5 brzina + turbo za svaki zadatak u kuhinji

Izbor 5 različitih brzina za odgovarajuću postavku za svaki zadatak.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

40

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/09/2022

България

България

Provjereni kupac

Продуктът има чудесни характеристики

Лесен за употреба, почистване и съхранение! Препоръчвам за начинаещи домакини.

Prednosti

Компактен

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za 5000 Series HR3750/00 Миксер

28/11/2021

Україна

Україна

Provjereni kupac

набір функцій

Якість відповідає ціні,Цього достатньо щоб зробити вибір

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

11/11/2021

Україна

Україна

Ідеальне співвідношення ціни та якості

Чудовий міксер, надійна робота, нічого зайвого просто якісна робота приладу.

Prednosti

Якість, надійністт

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Серія 3000 HR3705/00 Міксер

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Upozorenja

  1. Tučenje 4 bjelanjka u odnosu na prethodni model