2 godine jamstva
Obustavljeno
Tehnologija ProBlend Crush
Uz naše blendere dobivate 2-godišnje međunarodno jamstvo – to je naše jamstvo dugotrajne kvalitete i učinkovitosti.
Snažan, energetski učinkovit motor od 1000 W za ravnotežu energetske učinkovitosti i savršenih rezultata miješanja. Dizajniran za maksimalno povećanje performansi tehnologije ProBlend Crush.
Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači sa šest krakova u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 1000 W savršeno usitnjavaju led i velike komade
5.0
od 5
34
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Dalm70
24/11/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Prostě super
Není co vytknout, mám již delší dobu. Náhradní díly se dají v pohodě sehnat přes zákaznický servis.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
28/05/2020
Česká republika
Skvělý pomocník pro ranní smoothie
Velmi výkonný a rychlý. Ideální na smoothie, studené polévky nebo omáčky. Doporučuju
Prednosti
Rychlý skladný za super peníze
Mane
Žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
MasMar
18/05/2020
Česká republika
Silný mixér
výborný k dělání smoothie, rozmixuje zmražené ovoce i led.
Prednosti
silný mixér
Mane
žádné
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér