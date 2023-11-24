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  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata

Obustavljeno

Serija 5000Blender ProBlend Tech. 800 W, stakleni vrč od 2 l

HR3573/90

5
| (34) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dvostruko brže do savršenih rezultata
Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači sa šest krakova u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 1000 W savršeno usitnjavaju led i velike komade.
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Zahvaljujući snažnoj tehnologiji ProBlend Crush

Dvostruko brže do savršenih rezultata

  • Tehnologija ProBlend Crush

2-godišnje međunarodno jamstvo

2-godišnje međunarodno jamstvo

Uz naše blendere dobivate 2-godišnje međunarodno jamstvo – to je naše jamstvo dugotrajne kvalitete i učinkovitosti.

Blender velike brzine s motorom snage 1000 W

Blender velike brzine s motorom snage 1000 W

Snažan, energetski učinkovit motor od 1000 W za ravnotežu energetske učinkovitosti i savršenih rezultata miješanja. Dizajniran za maksimalno povećanje performansi tehnologije ProBlend Crush.

Tehnologija ProBlend Crush sa šest rezača za precizno miješanje

Tehnologija ProBlend Crush sa šest rezača za precizno miješanje

Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači sa šest krakova u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 1000 W savršeno usitnjavaju led i velike komade

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

34

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/11/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Prostě super

Není co vytknout, mám již delší dobu. Náhradní díly se dají v pohodě sehnat přes zákaznický servis.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro ranní smoothie

Velmi výkonný a rychlý. Ideální na smoothie, studené polévky nebo omáčky. Doporučuju

Prednosti

Rychlý skladný za super peníze

Mane

Žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Silný mixér

výborný k dělání smoothie, rozmixuje zmražené ovoce i led.

Prednosti

silný mixér

Mane

žádné

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Series 5000 HR3573/90 Stolní mixér

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