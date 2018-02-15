Obustavljeno
Više zdravih smoothija
Proizvod visoke učinkovitosti koji čini hranu boljom i nudi raznolikost obroka na jednostavniji način.
900 W
ProBlend 6
Staklena posuda od 2 l
Tehnologija ProBlend 6 za učinkovito blendanje i rezanje
Snažni motor od 900 W za jednostavno miješanje.
Miješajte pri različitim brzinama i do različitih stupnjeva uz mnoštvo postavki.
4.9
od 5
48
Recenzije
98%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Melani15
15/02/2018
Hrvatska
Ovaj proizvod bih preporučila svakome!
Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Blender
Ajka05
22/12/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Skvělý výrobek za super cenu
Velmi oceňuji skleněnou nádobu na mixování, která je dostatečně objemná. Mixér má stabilitu, přilne k povrchu, během mixování se nekymácí. Snadno zvládne umixovat i ořechy na pastu. Jednoduchá údržba.
Prednosti
rychlost mixování, stabilita, ovládání
Mane
zatím jsme nic nenašli
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum upotrebe 2020-11-22
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum upotrebe 2020-11-22
Franta47
10/12/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Mixér má skvělý design a funkce
Postačující výkon pro všechny nabízené funkce, robustní řešení
Prednosti
Skleněná nádoba je sice těžší, ale trvanlivější než plast
Mane
Zatím nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum upotrebe 2020-11-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér
Datum upotrebe 2020-11-10