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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Blender HR3555/00
  • Packaging photograph Philips Viva Collection Blender HR3555/00

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR3555/00

4.9

| (48) Recenzije | 98% osoba preporučuje ovaj proizvod

Više zdravih smoothija

Proizvod visoke učinkovitosti koji čini hranu boljom i nudi raznolikost obroka na jednostavniji način.

Pogledajte sve prednosti

Povećajte dnevni unos voća i povrća

Više zdravih smoothija

  • 900 W

  • ProBlend 6

  • Staklena posuda od 2 l

Tehnologija ProBlend 6 za finije blendanje

Tehnologija ProBlend 6 za finije blendanje

Tehnologija ProBlend 6 za učinkovito blendanje i rezanje

Snažni motor od 900 W

Snažni motor od 900 W za jednostavno miješanje.

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Više brzina za meke i tvrde sastojke

Miješajte pri različitim brzinama i do različitih stupnjeva uz mnoštvo postavki.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.9

od 5

48

Recenzije

98%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2
1

15/02/2018

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod bih preporučila svakome!

Ovaj Philipsov blender je u prvom redu jednostavan za uporabu. Lako se čisti i ne zauzima puno mjesta u kuhinji. Osim toga ima lijep dizajn čistih, zaobljenih linija, bez nepotrebnih ukrasa. Lako je odrediti brzinu blendanja, a s opcijom Pulse se sve na kraju dodatno promiješa. Kašice za dobro jutro su mi najdraži pripravak iz ovog blendera!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Blender

22/12/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skvělý výrobek za super cenu

Velmi oceňuji skleněnou nádobu na mixování, která je dostatečně objemná. Mixér má stabilitu, přilne k povrchu, během mixování se nekymácí. Snadno zvládne umixovat i ořechy na pastu. Jednoduchá údržba.

Prednosti

rychlost mixování, stabilita, ovládání

Mane

zatím jsme nic nenašli

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum upotrebe 2020-11-22

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum upotrebe 2020-11-22

10/12/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Mixér má skvělý design a funkce

Postačující výkon pro všechny nabízené funkce, robustní řešení

Prednosti

Skleněná nádoba je sice těžší, ale trvanlivější než plast

Mane

Zatím nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum upotrebe 2020-11-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR3555/00 Stolní mixér

Datum upotrebe 2020-11-10

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