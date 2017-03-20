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Obustavljeno

Daily CollectionBočica "On the Go"

HR2991/00

5

| (1) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Brzo, svježe i zabavno

Dodatna bočica "On the Go" za pripremu frapea i napitaka za sve članove obitelji

Pogledajte sve prednosti

Dodatna bočica "On the Go" za mini blender

Brzo, svježe i zabavno

  • Dodatna bočica

Proizvod s 0% BPA (bisfenol A)

Proizvod s 0% BPA (bisfenol A)

Ovaj proizvod sadrži 0% BPA (bisfenol A)

Svi dijelovi blendera mogu se prati u stroju za pranje posuđa

Svi dijelovi blendera mogu se prati u stroju za pranje posuđa

Svi odvojivi dijelovi blendera mogu se prati u stroju za pranje posuđa.

Bočica za miješanje u trenu, za lako nošenje

Uz njezinu praktičnu bočicu On-the-Go sada možete uživati u omiljenim napicima na bilo kojem mjestu.

Tehničke specifikacije

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Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

1

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

20/03/2017

Magyarország

Magyarország

Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!

Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack

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