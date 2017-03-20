Obustavljeno
Brzo, svježe i zabavno
Dodatna bočica "On the Go" za pripremu frapea i napitaka za sve članove obitelji
Dodatna bočica
Ovaj proizvod sadrži 0% BPA (bisfenol A)
Svi odvojivi dijelovi blendera mogu se prati u stroju za pranje posuđa.
Uz njezinu praktičnu bočicu On-the-Go sada možete uživati u omiljenim napicima na bilo kojem mjestu.
5.0
od 5
1
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Illy
20/03/2017
Magyarország
Termékeik általában nagyszerűek, és tartósak!
Érdeklődöm, hogy botmixer-aprító készletemhez(1641) hol kaphatok habverő feltétet?
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2991/00 „Utazáshoz” való palack