2 godine jamstva
Obustavljeno
350 W
0,6 l
Dodatna "On the Go" boca
Sve dijelove koji se mogu ukloniti možete oprati u perilici za suđe.
Snažni motor od 350 W za jednostavno miješanje.
Uz njezinu praktičnu bočicu On-the-Go sada možete uživati u omiljenim napicima na bilo kojem mjestu.
5.0
od 5
9
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ružica63
09/01/2019
Hrvatska
ODLIČNE KARAKTERISTIKE
Nova godina, nove odluke.....odlučila sam se zdravije hraniti i nabavila jedan mali Philipsov blender (jer već imam puno Philipsovih proizvoda). Oduševljena sam njegovim radom i koristim ga svaki dan. Kako sam se već uvjerila u vrhunsku kvalitetu Philipsovih proizvoda, tako i ovaj preporučam svima..... pozdrav iz Osijeka
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2872/00 Mali blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2872/00 Mali blender
Loklinka
05/09/2019
Česká republika
Malý a šikovný
Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Milda67
05/03/2018
Česká republika
Výborný produkt
Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér