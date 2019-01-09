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Obustavljeno

Daily CollectionMali blender

HR2872/00

5
| (9) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Brzo, svježe i zabavno
Novi blender Mini-Blender tvrtke Philips pomaže u pripremi raznih recepata kao što su frapei, juhe, umaci, kokteli... Uz njezinu praktičnu bočicu On-the-Go sada na bilo kojem mjestu možete uživati u omiljenim napicima. U slast!
Pogledajte sve prednosti

Kompaktni blender s prijenosnom bočicom "On The Go"

Brzo, svježe i zabavno

  • 350 W

  • 0,6 l

  • Dodatna "On the Go" boca

Dijelovi perivi u perilici posuđa

Dijelovi perivi u perilici posuđa

Sve dijelove koji se mogu ukloniti možete oprati u perilici za suđe.

Blender sa snagom motora od 350 W

Blender sa snagom motora od 350 W

Snažni motor od 350 W za jednostavno miješanje.

Bočica za miješanje u trenu, za lako nošenje

Bočica za miješanje u trenu, za lako nošenje

Uz njezinu praktičnu bočicu On-the-Go sada možete uživati u omiljenim napicima na bilo kojem mjestu.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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5.0

od 5

9

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

09/01/2019

Hrvatska

Hrvatska

ODLIČNE KARAKTERISTIKE

Nova godina, nove odluke.....odlučila sam se zdravije hraniti i nabavila jedan mali Philipsov blender (jer već imam puno Philipsovih proizvoda). Oduševljena sam njegovim radom i koristim ga svaki dan. Kako sam se već uvjerila u vrhunsku kvalitetu Philipsovih proizvoda, tako i ovaj preporučam svima..... pozdrav iz Osijeka

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2872/00 Mali blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2872/00 Mali blender

05/09/2019

Česká republika

Česká republika

Malý a šikovný

Používám nástavec na mixér i sekáček. ořechy nasekám skoro na mouku, smoothie maker je schopný zpracovat i zmrzlé ovoce. měla jsem trochu obavy, že když je tak maličký, že bude málo výkonný, ale zmrzlinu udělá skvělou.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

05/03/2018

Česká republika

Česká republika

Výborný produkt

Koupil jsem tento produkt jako dárek manželce k narozeninám. Máme zahradu se spoustou plodů a tak je využití v sezonně na 100%. Vzhledem k jednoduchosti ja to manželky oblíbený spotřebič.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2872/00 Minimixér

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