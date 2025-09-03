Obustavljeno
Praktična i jednostavna za uporabu
Blender tvrtke Philips snage 220 W koji ima vrč zapremine 400 ml, mlinac za suhe i vlažne sastojke, dva vrča s poklopcem i mogućnost praktičnog spremanja kabela.
220 W
Plastični vrč od 0,4 l
s filtrom, mlincem i sjeckalicom
Pulsiranje
Brzo isjeckajte luk, češnjak, đumbir i čili pomoću ovog jedinstvenog automatskog mlinca za vlažne sastojke.
2 vrča s poklopcem, za pohranu ili odnošenje.
Brzo sameljite orašaste plodove i zrna pomoću ovog jedinstvenog mlinca.
4.7
od 5
20
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ninanik1667393959926262
03/09/2025
Hrvatska
Najbolji blender ikad. Steta sto ga vise nema u ponudi
Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender
Datum upotrebe 2023-09-03
Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender
Datum upotrebe 2023-09-03
Bruna1710
04/08/2018
Hrvatska
Najbolji blender kojeg sam imala
Blender je odličan, mali, kao izmišljen za putovanja. Negativna strana je to što plastični vrč ima plastične izbočine koje daju kontakt blederu i oni se korištenjem potrgaju. Ali opet pozitivno je to što se uvije može naručiti zamjenski vrč.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender
ZiGiLady
10/11/2022
Polska
Świetne rozwiązanie
Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2860/80 Miniblender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2860/80 Miniblender