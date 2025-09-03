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  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
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  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Standard Product Photo Philips Mini blender HR2860/55
  • Product Detail Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Alternative Product Photograph Philips Mini blender HR2860/55
  • Emotional Benefit Photo Philips Mini blender HR2860/55

Obustavljeno

Mali blender

HR2860/55

4.7

| (20) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Praktična i jednostavna za uporabu

Blender tvrtke Philips snage 220 W koji ima vrč zapremine 400 ml, mlinac za suhe i vlažne sastojke, dva vrča s poklopcem i mogućnost praktičnog spremanja kabela.

Pogledajte sve prednosti

Blender s mlincem za suhe i vlažne sastojke

Praktična i jednostavna za uporabu

  • 220 W

  • Plastični vrč od 0,4 l

  • s filtrom, mlincem i sjeckalicom

  • Pulsiranje

Mlinac za vlažne sastojke

Mlinac za vlažne sastojke

Brzo isjeckajte luk, češnjak, đumbir i čili pomoću ovog jedinstvenog automatskog mlinca za vlažne sastojke.

2 vrča s poklopcem

2 vrča s poklopcem

2 vrča s poklopcem, za pohranu ili odnošenje.

Mlinac

Mlinac

Brzo sameljite orašaste plodove i zrna pomoću ovog jedinstvenog mlinca.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

20

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

03/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji blender ikad. Steta sto ga vise nema u ponudi

Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender

Datum upotrebe 2023-09-03

Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender

Datum upotrebe 2023-09-03

04/08/2018

Hrvatska

Hrvatska

Najbolji blender kojeg sam imala

Blender je odličan, mali, kao izmišljen za putovanja. Negativna strana je to što plastični vrč ima plastične izbočine koje daju kontakt blederu i oni se korištenjem potrgaju. Ali opet pozitivno je to što se uvije može naručiti zamjenski vrč.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR2860/55 Mali blender

10/11/2022

Polska

Polska

Świetne rozwiązanie

Używam tego produktu od lat, bo mielenia siemienia, sosów, koktaili, orzechów. Mam duży blender ale ten uwielbiam, bo do małych porcji sosu i koktaili jest idealny. Właśnie spaliłam w nim silnik po 7 latach i chcę taki sam, bo był idealny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR2860/80 Miniblender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR2860/80 Miniblender

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