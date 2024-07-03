2 godine jamstva
Novi
0,6 l
25 W
Reguliranje količine pulpe
Automatsko okretanje vrpce
Za bistar ili kašast sok.
Neka vam sok duže ostane svjež u ovom vrču.
Zahvaljujući vrlo kompaktnom dizajnu, aparat možete jednostavno spremiti u malim prostorima i kuhinjskim ormarićima.
4.8
od 5
32
Recenzije
97%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Lu1812
03/07/2024
Hrvatska
Super proizvod!
Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Mare17
03/01/2021
Hrvatska
Provjereni kupac
Odličan proizvod, tih, kompaktan
Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.
Prednosti
Sve
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Malajelena1
12/12/2020
Hrvatska
Odličan proizvod, tih, kompaktan
Svima koji žele svaki dan uživati u zdravim i svježe pripremljenim sokovima
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume