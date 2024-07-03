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  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
  • Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi

Novi

Viva CollectionCjediljka za agrume

HR2744/40

4.8
| (32) Recenzije | 97% osoba preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi
Svijetla i živopisna cjediljka za agrume HR2744/40 tvrtke Philips s prilagodljivim regulatorom pulpe pomoću kojeg možete prilagoditi količinu pulpe u soku prema osobnom ukusu.
Pogledajte sve prednosti

Cjediljka za agrume koja pruža bistar ili kašast sok

Uživajte u svježem soku za nekoliko sekundi

  • 0,6 l

  • 25 W

  • Reguliranje količine pulpe

  • Automatsko okretanje vrpce

Reguliranje količine pulpe

Reguliranje količine pulpe

Za bistar ili kašast sok.

Vrč sokovnika od 600 ml

Vrč sokovnika od 600 ml

Neka vam sok duže ostane svjež u ovom vrču.

Mali i kompaktni dizajn

Zahvaljujući vrlo kompaktnom dizajnu, aparat možete jednostavno spremiti u malim prostorima i kuhinjskim ormarićima.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

32

Recenzije

97%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

03/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

12/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Svima koji žele svaki dan uživati u zdravim i svježe pripremljenim sokovima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

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