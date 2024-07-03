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  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
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  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
  • Svježe iscijeđen sok na jednostavan način

Novi

Daily CollectionCjediljka za agrume

HR2738/00

4.7
| (86) Recenzije | 99% osoba preporučuje ovaj proizvod
Svježe iscijeđen sok na jednostavan način
S ovom cjediljkom za agrume možete lako pripremiti ukusan domaći sok od limuna. Zahvaljujući kompaktnom dizajnu može se lako spremiti, a svi dijelovi mogu se prati u perilici posuđa što predstavlja uštedu vremena pri pranju.
Pogledajte sve prednosti

Može se prati u perilici posuđa, kompaktan dizajn

Svježe iscijeđen sok na jednostavan način

  • 0,5 l

  • 25 W

  • Automatsko okretanje unatrag

  • Držač kabela

U kompletu je vrč za sok od 500 ml

U kompletu je vrč za sok od 500 ml

Vrč za sok od 500 ml pruža odličan kapacitet za cijeđenje soka

Bez kapanja uz novi dizajn lijevka

Bez kapanja uz novi dizajn lijevka

Bez kapanja uz novi dizajn lijevka

Integr. spremište za kabel za napajanje

Integr. spremište za kabel za napajanje

Uštedite prostor uz pomoć praktičnog sustava za spremanje kabela koji se nalazi ispod kućišta.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

86

Recenzije

99%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

03/07/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super proizvod!

Svaka preporuka, cijediti naranče ujutro nikad lakše. Ocijediš i opereš sve za 2 minute, bez napora. Omjer cijene i kvalitete stvarno opravdan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

03/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Odličan proizvod, vrijedi svake lipe. Veliki kapacitet, jasne oznake, tih.

Prednosti

Sve

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

12/12/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, tih, kompaktan

Svima koji žele svaki dan uživati u zdravim i svježe pripremljenim sokovima

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2744/40 Cjediljka za agrume

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