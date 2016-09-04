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  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionDodatak za mljevenje mesa

HR2728/40

4

| (2) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Ovaj aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran je tako da kombinira robusni motor, metalni vijak za mljevenje, snažni nož i higijenske diskove od nehrđajućeg čelika. Čišćenje nakon mljevenja olakšano je zahvaljujući inovativnom alatu za čišćenje.

Pogledajte sve prednosti

Superiorni dizajn motora za mljevenje do 2,9 kg/min

Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

  • 600 W nominalno, 2000 W blokirano

  • 2,9 kg/min

  • Bijela

  • 2 diska za mljevenje, 5 nastavaka

Kapacitet mljevenja do 2,9 kg u 1 minuti

Kapacitet mljevenja do 2,9 kg u 1 minuti

Dodatni otvor s 4 bubnja za povrće

Dodatni otvor s 4 bubnja za povrće

U kompletu bubnjevi za izrezivanje oblika, rezanje (grubo), rezanje (sitno) i sjeckanje.

Cijevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Cijevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

2 cijevi za kobasice različite veličine omogućavaju postizanje različitih rezultata. 12 mm koristite za tanje kobasice, a 22 mm za deblje.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

2

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

04/09/2016

Polska

Polska

Provjereni kupac

Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia

Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

14/10/2015

Polska

Polska

Provjereni kupac

Zwiększyć ilość wyposażenia

Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa

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