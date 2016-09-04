Obustavljeno
Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
Ovaj aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran je tako da kombinira robusni motor, metalni vijak za mljevenje, snažni nož i higijenske diskove od nehrđajućeg čelika. Čišćenje nakon mljevenja olakšano je zahvaljujući inovativnom alatu za čišćenje.
600 W nominalno, 2000 W blokirano
2,9 kg/min
Bijela
2 diska za mljevenje, 5 nastavaka
U kompletu bubnjevi za izrezivanje oblika, rezanje (grubo), rezanje (sitno) i sjeckanje.
2 cijevi za kobasice različite veličine omogućavaju postizanje različitih rezultata. 12 mm koristite za tanje kobasice, a 22 mm za deblje.
4.0
od 5
2
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
mary88
04/09/2016
Polska
Provjereni kupac
Funkcja maszynki - super, funkcja szatkownicy - pozostawia wiele do życzenia
Maszynki używałam do mielenia sera, ziemniaków, maku i mięsa. W zasadzie kolejnych kawałków nie trzeba nawet przepychać, bo maszynka samoczynnie je wciąga. Ziemniaki i ser w małej ilości przykleiły się i zostały w podajniku, mięso ku mojemu zaskoczeniu w całości zostało zmielone - nie został nawet kawałeczek, mak - przez chwilę spowodował przytkanie maszynki, ale dość łatwo, bez rozkręcania udało się ten problem rozwiązać - aczkolwiek w tym wypadku tryb odwrotny nie zadziałał. Ubolewam, że w zestawie nie ma jeszcze jednego mniejszego sitka do mielenia maku. Mimo to maszynka ogólnie na duży plus. Co do szatkownicy - mieli dobrze, niestety ogromnym minusem jest fakt, że nie posiada ona żadnego kołnierza, lejka...czegokolwiek co nakierowywało by mielone warzywa w dół do miski. Niestety pojemnik trzeba trzymać w ręce zaraz pod wylotem z szatkownicy, gdyż w przeciwnym wypadku mielona marchewka lata po całej kuchni... Sugeruje udoskonalenie szatkownicy i umożliwienie dokupienia tego typu nasadki posiadaczom maszynki ;) Tym bardziej, że na rynku nie ma wielu maszynek z tą funkcją, a jednak słabsze firmy w swoich maszynkach o takie udogodnienia zadbały... Ogólna ocena na +, jednak maszynkę kupiłam ze względu na funkcję szatkownicy i za tą cenę spodziewałam się znacznie lepszych efektów.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Wiesiek01
14/10/2015
Polska
Provjereni kupac
Zwiększyć ilość wyposażenia
Brak jeszcze drobniejszej siatki np. do maku i troszkę głośny silnik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2728/40 Maszynka do mięsa