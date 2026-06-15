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  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionDodatak za mljevenje mesa

HR2727/50

4.7
| (68) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod
Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
Ovaj aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran je tako da kombinira robusni motor, metalni vijak za mljevenje, snažni nož i higijenske diskove od nehrđajućeg čelika. Čišćenje nakon mljevenja olakšano je zahvaljujući inovativnom alatu za čišćenje.
Pogledajte sve prednosti

Superiorni dizajn motora za mljevenje do 2,9 kg/min

Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

  • 600 W nominalno, 2000 W blokirano

  • 2,9 kg/min

  • Crna i srebrna

  • 2 diska za mljevenje, 4 nastavka

Kapacitet mljevenja do 2,9 kg u 1 minuti

Kapacitet mljevenja do 2,9 kg u 1 minuti

Cijevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Cijevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

2 cijevi za kobasice različite veličine omogućavaju postizanje različitih rezultata. 12 mm koristite za tanje kobasice, a 22 mm za deblje.

Nastavak za kebbeh u kompletu

Nastavak za kebbeh u kompletu

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

68

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

15/06/2026

Україна

Україна

Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Date of Use 2026-02-04

13/11/2021

Україна

Україна

Найкращий подарунок жінці

Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка

09/11/2021

Україна

Україна

Рекомендую !

Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка

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