2 godine jamstva
Obustavljeno
600 W nominalno, 2000 W blokirano
2,9 kg/min
Crna i srebrna
2 diska za mljevenje, 4 nastavka
2 cijevi za kobasice različite veličine omogućavaju postizanje različitih rezultata. 12 mm koristite za tanje kobasice, a 22 mm za deblje.
4.7
od 5
68
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Romario)))
15/06/2026
Україна
Доброго дня. Скажіть будь ласка чи можна докупити середнє сито (5мм) для цієї м’ясорубки?
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Date of Use 2026-02-04
Natashok@
13/11/2021
Україна
Найкращий подарунок жінці
Отримала від чоловіка цей чудо- виріб. Зроблений з якісного матеріалу, не громістка,не шумна, за лічені хвилини готовий фарш) я взахваті
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2711/20 М’ясорубка
Laud
09/11/2021
Україна
Рекомендую !
Дуже задоволена!Користуюсь вже багато років!!!!Робата на відмінно!!!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 М’ясорубка