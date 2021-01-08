Obustavljeno
Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
Ovaj aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran je tako da kombinira robusni motor, metalni vijak za mljevenje, snažni nož i higijenske diskove od nehrđajućeg čelika. Čišćenje nakon mljevenja olakšano je zahvaljujući inovativnom alatu za čišćenje.
450 W nominalno, 1700 W blokirano
2,7 kg/min
Crna
2 diska za mljevenje, 2 nastavka
2 cijevi za kobasice različite veličine omogućavaju postizanje različitih rezultata. 12 mm koristite za tanje kobasice, a 22 mm za deblje.
4.2
od 5
18
Recenzije
88%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
VICTOR69
24/06/2019
România
Foarte buna!
Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat