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  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi
  • Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Obustavljeno

Viva CollectionDodatak za mljevenje mesa

HR2726/90

4.2

| (18) Recenzije | 88% osoba preporučuje ovaj proizvod

Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

Ovaj aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran je tako da kombinira robusni motor, metalni vijak za mljevenje, snažni nož i higijenske diskove od nehrđajućeg čelika. Čišćenje nakon mljevenja olakšano je zahvaljujući inovativnom alatu za čišćenje.

Pogledajte sve prednosti

Superiorni dizajn motora za mljevenje do 2,7 kg/min

Vrlo učinkovito mljevenje, čišćenje u roku od nekoliko sekundi

  • 450 W nominalno, 1700 W blokirano

  • 2,7 kg/min

  • Crna

  • 2 diska za mljevenje, 2 nastavka

Kapacitet mljevenja do 2,7 kg u 1 minuti.

Kapacitet mljevenja do 2,7 kg u 1 minuti.

Cijevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

Cijevi za kobasice od 12 mm (tanka) i 22 mm (debela)

2 cijevi za kobasice različite veličine omogućavaju postizanje različitih rezultata. 12 mm koristite za tanje kobasice, a 22 mm za deblje.

Nastavak za kebbeh u kompletu

Nastavak za kebbeh u kompletu

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.2

od 5

18

Recenzije

88%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

24/06/2019

România

România

Foarte buna!

Sunt foarte multumit! Sotia care a folosit-o a avut numai cuvinte de lauda!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Maşină de tocat

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