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  • Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn
  • Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn
  • Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn
  • Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn

Obustavljeno

Daily CollectionDodatak za mljevenje mesa

HR2712/30

4.3

| (19) Recenzije | 89% osoba preporučuje ovaj proizvod

Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn

Ovaj je kompaktni aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran tako da vam uštedi značajnu količinu prostora u kuhinji tijekom upotrebe i prilikom skladištenja. Zahvaljujući robusnom motoru i metalnoj spojki, istovremeno omogućava i mljevenje velikih količina mesa.

Pogledajte sve prednosti

Superioran motor za mljevenje do 1,7 kg/min

Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn

  • 450 W nominalne snage

  • 1600 W blokirane snage

  • 1,7 kg/min

Snažni motor s 450 W nominalne i 1600 W blokirane snage

Snažni motor s 450 W nominalne i 1600 W blokirane snage

450 W nominalne i 1600 W blokirane snage za brzo i jednostavno mljevenje.

Kapacitet mljevenja do 1,7 kg u 1 minuti

Kapacitet mljevenja do 1,7 kg u 1 minuti

Kapacitet mljevenja do 1,7 kg u 1 minuti.

2 higijenska diska za mljevenje od nehrđajućeg čelika (5, 8 mm)

2 higijenska diska za mljevenje od nehrđajućeg čelika (5, 8 mm)

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Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

19

Recenzije

89%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

08/01/2021

Lietuva

Lietuva

Puikas prietaisas

Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė

29/09/2020

Latvija

Latvija

Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!

Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna

29/09/2020

България

България

Provjereni kupac

Харесвам си я!

Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.

Prednosti

бързина и качество, мощност

Mane

не установявам

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Date of Use 2018-09-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка

Date of Use 2018-09-29

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