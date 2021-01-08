Obustavljeno
Brzo mljevenje, izuzetno kompaktan dizajn
Ovaj je kompaktni aparat za mljevenje mesa tvrtke Philips dizajniran tako da vam uštedi značajnu količinu prostora u kuhinji tijekom upotrebe i prilikom skladištenja. Zahvaljujući robusnom motoru i metalnoj spojki, istovremeno omogućava i mljevenje velikih količina mesa.
450 W nominalne snage
1600 W blokirane snage
1,7 kg/min
450 W nominalne i 1600 W blokirane snage za brzo i jednostavno mljevenje.
Kapacitet mljevenja do 1,7 kg u 1 minuti.
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4.3
od 5
19
Recenzije
89%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Šeimininkė
08/01/2021
Lietuva
Puikas prietaisas
Labai patogu, greitai ir kokybiškai susmulkina mėsą, o turint didesnį kiekį pasiruošti atsargas ilgam ☺.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Mėsmalė
Foxa33
29/09/2020
Latvija
Jau gadu ar šo darbojos. Ideāls palīgs virtuvē!!!
Kompakta, viegli kopjama, strādā ideāli. Noteikti iesaku visiem, kuri meklē labu virtuves tehniku. Tagad meklēju tieši šādu drauga mammai.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2723/20 Gaļasmašīna
Дуди
29/09/2020
България
Provjereni kupac
Харесвам си я!
Мели месо много бързо. Приставката за домати работи отлично- качествено и бързо. Много ми допаднаха металните връзки в машината, показани и в презентацията при закупуването.
Prednosti
бързина и качество, мощност
Mane
не установявам
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Date of Use 2018-09-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2712/30 Месомелачка
Date of Use 2018-09-29