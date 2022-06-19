2 godine jamstva
Obustavljeno
Snaga blendanja od 800 W
SpeedTouch s navođenjem brzine
"On the Go" boca za blen., spiralizator
Jednostavno čišćenje
Naš snažni i izdržljivi motor od 800 W pruža svu snagu potrebnu za pripremu omiljenih zdravih i domaćih jela u samo nekoliko minuta.
Tvrtka Philips udružila je snage sa sveučilištem u Stuttgartu kako bi razvili ProMix za brže i dosljednije blendanje. Jedinstvena, napredna tehnologija omogućuje trokutasti oblik za pružanje optimalnog protoka hrane i maksimalnu učinkovitost uz najbolje rezultate svaki put.
Želite veću snagu tijekom blendanja? Samo pritisnite gumb Turbo Boost. Intuitivne promjenjive brzine omogućuju lako povećanje snage bez promjene postavki. Počnite polako kako biste spriječili prskanje i postepeno jače pritišćite dok ne dosegnete brzinu koja odgovara određenom receptu i sastojku.
Nagrade
5.0
od 5
278
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Martiva
19/06/2022
Hrvatska
Jedan gadget za sve
Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Kitkat31
16/06/2022
Hrvatska
Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Zebra112233
14/06/2022
Hrvatska
Sve u jedan!
Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser