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  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
  • Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!

Obustavljeno

Viva CollectionProMix štapni mikser

HR2657/90

5
| (278) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!
Novi štapni mikser iz kolekcije ProMix Viva Collection s raznovrsnim nastavcima pomoći će vam u pripremi bezbrojnih zdravih međuobroka i obroka.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u zdravim jelima kod kuće ili dok ste u pokretu

Blendajte. Sjeckajte. Spiralizirajte. Kušajte!

  • Snaga blendanja od 800 W

  • SpeedTouch s navođenjem brzine

  • "On the Go" boca za blen., spiralizator

  • Jednostavno čišćenje

Snažni motor od 800 W za odlične rezultate

Snažni motor od 800 W za odlične rezultate

Naš snažni i izdržljivi motor od 800 W pruža svu snagu potrebnu za pripremu omiljenih zdravih i domaćih jela u samo nekoliko minuta.

Tehnologija ProMix za brzo i dosljednije blendanje

Tehnologija ProMix za brzo i dosljednije blendanje

Tvrtka Philips udružila je snage sa sveučilištem u Stuttgartu kako bi razvili ProMix za brže i dosljednije blendanje. Jedinstvena, napredna tehnologija omogućuje trokutasti oblik za pružanje optimalnog protoka hrane i maksimalnu učinkovitost uz najbolje rezultate svaki put.

Tehnologija SpeedTouch za besprijekornu kontrolu snage

Tehnologija SpeedTouch za besprijekornu kontrolu snage

Želite veću snagu tijekom blendanja? Samo pritisnite gumb Turbo Boost. Intuitivne promjenjive brzine omogućuju lako povećanje snage bez promjene postavki. Počnite polako kako biste spriječili prskanje i postepeno jače pritišćite dok ne dosegnete brzinu koja odgovara određenom receptu i sastojku.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-1679547

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

278

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2

19/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Jedan gadget za sve

Napokon ne trebam 10 raznih aparata razbacanih po kuhinji! Super za ubrzati i učiniti zabavnijim rezuckanje povrća i voća, pripremu smoothia za kojeg odmah imaš i boćicu, …

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

16/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Snazan i ne zauzima puno mjesta, sa stapnim mikserom radim i najkremastije smoothije i blendam umake i juhe. Najvise koristen gadget u nasoj kuhinji!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

14/06/2022

Hrvatska

Hrvatska

Sve u jedan!

Proizvod je fantastican! Uz njega vam ne treba ni blender ni mikser. Spremnik je veci nego klasicni i sve stane u njega, a nastavak za rezance od tikvica mi je najdrazi :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2657/90 ProMix štapni mikser

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