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Sve serije

  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.

Novi

Serija 3000Štapni mikser

HR2562/00

Više snage, manje prskanja.

Otkrijte jednostavno blendanje uz Philips štapni mikser serije 3000, osmišljen kako bi svakodnevna priprema hrane bila brža, jednostavnija i ugodnija. Uživajte svaki dan u kremastim juhama i smoothiejima uz manje nereda u kuhinji.

Pogledajte sve prednosti

Uživajte u toplim i ukusnim juhama svaki dan

Više snage, manje prskanja.

  • Snažne performanse: Philips štapni mikser s 1000 W daje glatke rezultate brzo.

  • ProMix tehnologija: ovaj štapni mikser osigurava ravnomjerno miješanje i manje prskanja.

  • Precizna kontrola: 4 brzine plus Turbo daju kontrolu za svako jelo koje pripremite.

  • Izrađen za udobnost i sigurnost: čaša bez BPA-e i ergonomski dizajn.

  • Jednostavan i svestran: nastavci se otpuštaju jednim dodirom, uz nastavak za miksanje i kompaktan dizajn za jednostavnu pohranu.

Snaga motora od 1000 W

Snaga motora od 1000 W

Uživajte u glatkim rezultatima svaki put s našim snažnim štapnim mikserom. Od kremastih milkshakeova do hranjive juhe od povrća, mogućnosti su beskrajne.

Tehnologija ProMix

Tehnologija ProMix

ProMix tehnologija ovog štapnog miksera osmišljena je za optimalan protok sastojaka, omogućujući brže i ravnomjernije blendanje uz manje prskanja i jednostavno čišćenje, za savršeno glatke rezultate bez komplikacija.

Kontrola brzine

Kontrola brzine

Postignite pravu brzinu i teksturu u svakom receptu. 4 precizne brzine za pripremu različitih recepata, dok gumb Turbo nudi trenutni porast snage.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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