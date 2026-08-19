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Novi
HR2562/00
Više snage, manje prskanja.
Otkrijte jednostavno blendanje uz Philips štapni mikser serije 3000, osmišljen kako bi svakodnevna priprema hrane bila brža, jednostavnija i ugodnija. Uživajte svaki dan u kremastim juhama i smoothiejima uz manje nereda u kuhinji.
Snažne performanse: Philips štapni mikser s 1000 W daje glatke rezultate brzo.
ProMix tehnologija: ovaj štapni mikser osigurava ravnomjerno miješanje i manje prskanja.
Precizna kontrola: 4 brzine plus Turbo daju kontrolu za svako jelo koje pripremite.
Izrađen za udobnost i sigurnost: čaša bez BPA-e i ergonomski dizajn.
Jednostavan i svestran: nastavci se otpuštaju jednim dodirom, uz nastavak za miksanje i kompaktan dizajn za jednostavnu pohranu.
Uživajte u glatkim rezultatima svaki put s našim snažnim štapnim mikserom. Od kremastih milkshakeova do hranjive juhe od povrća, mogućnosti su beskrajne.
ProMix tehnologija ovog štapnog miksera osmišljena je za optimalan protok sastojaka, omogućujući brže i ravnomjernije blendanje uz manje prskanja i jednostavno čišćenje, za savršeno glatke rezultate bez komplikacija.
Postignite pravu brzinu i teksturu u svakom receptu. 4 precizne brzine za pripremu različitih recepata, dok gumb Turbo nudi trenutni porast snage.
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