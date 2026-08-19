2 godine jamstva
Novi
HR2561/00
Snažne performanse: Philips štapni mikser snage 1000 W brzo pruža savršeno ujednačenu teksturu.
ProMix tehnologija: ovaj štapni mikser osigurava ravnomjerno miješanje i manje prskanja.
Precizna kontrola: 4 brzine plus Turbo daju kontrolu za svako jelo koje pripremite.
Izrađen za udobnost i sigurnost: čaša bez BPA-a i ergonomski dizajn.
Jednostavan i svestran: otpuštanje jednim dodirom s električnom pjenjačom i kompaktno spremanje.
Uživajte u glatkim rezultatima svaki put s našim snažnim štapnim mikserom. Od kremastih milkshakeova do hranjive juhe od povrća, mogućnosti su beskrajne.
ProMix tehnologija ovog štapnog miksera osmišljena je za optimalan protok sastojaka, omogućujući brže i ravnomjernije blendanje uz manje prskanja i jednostavno čišćenje, za savršeno glatke rezultate bez komplikacija.
Postignite pravu brzinu i teksturu u svakom receptu. 4 precizne brzine za pripremu različitih recepata, dok gumb Turbo nudi trenutačno povećanje snage.
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