ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

2 godine jamstva

Sve serije

  • Više snage, manje prskanja.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.
  • Više snage, manje prskanja.

Novi

Serija 3000Štapni mikser

HR2561/00

Više snage, manje prskanja.
Otkrijte jednostavno miksanje sa Philips štapnim mikserom serije 3000, dizajniranim da svakodnevno kuhanje učini bržim, glatkijim i ugodnijim. Uživajte u kremastim juhama i smoothiejima svaki dan bez nereda u kuhinji.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u toplim i ukusnim juhama svaki dan

Više snage, manje prskanja.

  • Snažne performanse: Philips štapni mikser snage 1000 W brzo pruža savršeno ujednačenu teksturu.

  • ProMix tehnologija: ovaj štapni mikser osigurava ravnomjerno miješanje i manje prskanja.

  • Precizna kontrola: 4 brzine plus Turbo daju kontrolu za svako jelo koje pripremite.

  • Izrađen za udobnost i sigurnost: čaša bez BPA-a i ergonomski dizajn.

  • Jednostavan i svestran: otpuštanje jednim dodirom s električnom pjenjačom i kompaktno spremanje.

Snaga motora od 1000 W

Snaga motora od 1000 W

Uživajte u glatkim rezultatima svaki put s našim snažnim štapnim mikserom. Od kremastih milkshakeova do hranjive juhe od povrća, mogućnosti su beskrajne.

Tehnologija ProMix

Tehnologija ProMix

ProMix tehnologija ovog štapnog miksera osmišljena je za optimalan protok sastojaka, omogućujući brže i ravnomjernije blendanje uz manje prskanja i jednostavno čišćenje, za savršeno glatke rezultate bez komplikacija.

Kontrola brzine

Kontrola brzine

Postignite pravu brzinu i teksturu u svakom receptu. 4 precizne brzine za pripremu različitih recepata, dok gumb Turbo nudi trenutačno povećanje snage.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne obavijesti – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se jednostavno odjaviti u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi