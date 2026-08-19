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Novi
HR2560/00
Više snage, manje prskanja.
Otkrijte jednostavno miksanje sa štapnim mikserom Philips serije 3000, dizajniranim da vaše svakodnevno kuhanje učini bržim, glatkijim i ugodnijim. Uživajte u kremastim juhama i smoothiejima svaki dan bez nereda u kuhinji.
Snažne performanse: Philips štapni mikser snage 1000 W brzo pruža savršeno ujednačenu teksturu.
Tehnologija ProMix: ovaj štapni mikser osigurava ravnomjeran protok i manje prskanja.
Precizna kontrola: 4 brzine plus Turbo daju kontrolu za svako jelo koje pripremite.
Izrađen za udobnost i sigurnost: čaša bez BPA-e i ergonomski dizajn.
Jednostavan i svestran: otpuštanje jednim dodirom s električnom pjenjačom i kompaktno spremanje.
Uživajte u glatkim rezultatima svaki put s našim snažnim štapnim mikserom. Od kremastih milkshakeova do hranjive juhe od povrća, mogućnosti su neograničene.
Tehnologija ProMix u ovom štapnom mikseru dizajnirana je za stvaranje savršenog protoka sastojaka, osiguravajući brže i ravnomjernije miksanje s manje nereda i jednostavnim čišćenjem, tako da svaki recept bude gladak, jednostavan i bez stresa.
Postignite pravu brzinu i teksturu u svakom receptu. 4 precizne brzine za pripremu različitih recepata, dok gumb Turbo nudi trenutno povećanje snage.
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