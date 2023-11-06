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  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
  • Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba

Daily CollectionProMix štapni mikser

HR2545/00

4.1
| (47) Recenzije
Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba
Zahvaljujući snažnom motoru i jedinstvenom ergonomskom dizajnu novi štapni mikser za svakodnevnu upotrebu omogućuje brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba i pomaže vam u svakodnevnom pripremanju jednostavnih i zdravih domaćih obroka
Pogledajte sve prednosti

Svaki dan uživajte u jednostavnim zdravim domaćim obrocima

Brzo i učinkovito blendanje samo jednim dodirom gumba

  • Intuitivno

  • Lako

  • Snažno

Snažan motor od 700 W

Snažan motor od 700 W

Snažan motorom od 700 W osigurava moćno miješanje za dnevne domaće obroke

Zaštita protiv prskanja na rezačima

Zaštita protiv prskanja na rezačima

Zahvaljujući posebnim valovitim oblicima donjeg dijela štapa štapnog miksera možete biti sigurni da tijekom miješanja neće biti prskanja ili nereda

Ergonomski dizajn

Ergonomski dizajn

Robustan i ergonomski dizajn potrošačima osigurava praktičnost i jednostavnost upotrebe

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.1

od 5

47

Recenzije

06/11/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výborný výrobek

S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.

Prednosti

spolehlivost

Mane

protáčí se nádoba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix

04/06/2023

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Funguje perfektně

Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená

Prednosti

Kvalitní výrobek

Mane

Nejsou

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix

24/06/2023

Україна

Україна

Provjereni kupac

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

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