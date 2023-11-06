2 godine jamstva
HR2545/00
Intuitivno
Lako
Snažno
Snažan motorom od 700 W osigurava moćno miješanje za dnevne domaće obroke
Zahvaljujući posebnim valovitim oblicima donjeg dijela štapa štapnog miksera možete biti sigurni da tijekom miješanja neće biti prskanja ili nereda
Robustan i ergonomski dizajn potrošačima osigurava praktičnost i jednostavnost upotrebe
4.1
od 5
47
Recenzije
PS100
06/11/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výborný výrobek
S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.
Prednosti
spolehlivost
Mane
protáčí se nádoba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Yvona
04/06/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje perfektně
Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená
Prednosti
Kvalitní výrobek
Mane
Nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix