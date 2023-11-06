2 godine jamstva
HR2534/00
Intuitivno
Jednostavno
Snažno
Snažan motorom od 650W osigurava moćno miješanje za dnevne domaće obroke
Zahvaljujući posebnim valovitim oblicima donjeg dijela štapa štapnog miksera možete biti sigurni da tijekom miješanja neće biti prskanja ili nereda
Robustan i ergonomski dizajn potrošačima osigurava praktičnost i jednostavnost upotrebe
4.1
od 5
47
Recenzije
PS100
06/11/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Výborný výrobek
S výrobkem jsem spokojená, předtím jsem měla podobný také od Philipsu a vydržel mi 15 let. Jen jedno bych vytkla, dole u nádoby chybí guma, která držela nádobu na místě. Teď jsem mi protáčí a musím ji držet.
Prednosti
spolehlivost
Mane
protáčí se nádoba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR2546/00 Tyčový mixér ProMix
Yvona
04/06/2023
Česká republika
Dio promocije
Provjereni kupac
Funguje perfektně
Není s ničím problém , funguje dobře, jsem spokojená
Prednosti
Kvalitní výrobek
Mane
Nejsou
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za HR2543/90 Tyčový mixér ProMix
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Dio promocije
Provjereni kupac
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix