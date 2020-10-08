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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Main in-use photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection OnionChef
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Multi Chopper
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef
  • Emotional Benefit Photo Philips Viva Collection OnionChef

Obustavljeno

Viva CollectionOnionChef

HR2505/90

4.3

| (60) Recenzije | 87% osoba preporučuje ovaj proizvod

Sjeckajte poput profesionalnog kuhara

Sjeckajte poput profesionalnog kuhara. Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips s tehnologijom ChopDrop omogućava sjeckanje suhih, pravilnih komadića luka i drugih sastojaka. Zasebna brza oštrica omogućava i mljevenje mesa, sjeckanje bilja i još mnogo toga.

Pogledajte sve prednosti

Sjeckajte luk, meljite meso i još mnogo toga

Sjeckajte poput profesionalnog kuhara

  • Sjeckalica

  • Tehnologija ChopDrop

  • 2 funkcije: krupna i sitna

  • Automatski odabir brzine

Tehnologija ChopDrop

Tehnologija ChopDrop

U tvrtki Philips shvaćamo koliko je sjeckanje luka neugodan i težak posao, zbog čega smo razvili domišljatu tehnologiju koja omogućava jednostavno sjeckanje na profesionalan način. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok tri oštra rezača sjeckaju. Kada komadići dosegnu optimalnu veličinu, ubacuju se u zdjelu: svaki put su suhi i pravilni. Savršeno za luk, ali i za povrće, voće, sir, orašaste plodove i druge sastojke.

Snažni motor od 500 W

Snažni motor od 500 W

Snažan motor od 500 W sjeckalice OnionChef tvrtke Philips omogućava brzo i jednostavno sjeckanje čak i tvrdih sastojaka.

Oštri rezači od nehrđajućeg čelika

Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips opremljena je oštrim rezačima od nehrđajućeg čelika. Tri precizna rezača s tehnologijom ChopDrop omogućavaju sjeckanje suhih i pravilnih komadića sastojaka bez gnječenja. Zasebni brzi rezač za sjeckanje omogućava drobljenje tvrdih sastojaka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.3

od 5

60

Recenzije

87%

osoba preporučuje ovaj proizvod

08/10/2020

Polska

Polska

Doskonały do sałatek

Polecam szczególnie kiedy trzeba szybko zrobić sałatkę. Oczywiście nie nadaje się do krojenia gotowanych warzyw w kostke, ale do pozostałych zadań jak najbardziej. Przydaje się także gdy chcemy przygotować burgery. Jestem zadowolony. Jedyna uwaga to otwór do wprowadzania warzyw mógłby być większy, niektóre warzywa trzeba przekroić z uwagi na rozmiar.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80

24/01/2017

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

bardzo sympatyczne urządzenie, szybko się składa i rozkłada; mycie części faktycznie trwa minutę. szatkuje wszystko bardzo fajnie - ogólnie polecam

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80

21/04/2025

Magyarország

Magyarország

Meg vagyunk elégedve

Zöldség szeletelésére nagyon jó, szeretjük és sokat használjuk amikor salátát készítünk. Viszont sajtot nem jó vele szeletelni, mondjuk nincs is ráírva 😅 :)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő

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