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Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
Sjeckajte poput profesionalnog kuhara. Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips s tehnologijom ChopDrop omogućava sjeckanje suhih, pravilnih komadića luka i drugih sastojaka. Zasebna brza oštrica omogućava i mljevenje mesa, sjeckanje bilja i još mnogo toga.
Sjeckalica
Tehnologija ChopDrop
2 funkcije: krupna i sitna
Automatski odabir brzine
U tvrtki Philips shvaćamo koliko je sjeckanje luka neugodan i težak posao, zbog čega smo razvili domišljatu tehnologiju koja omogućava jednostavno sjeckanje na profesionalan način. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok tri oštra rezača sjeckaju. Kada komadići dosegnu optimalnu veličinu, ubacuju se u zdjelu: svaki put su suhi i pravilni. Savršeno za luk, ali i za povrće, voće, sir, orašaste plodove i druge sastojke.
Snažan motor od 500 W sjeckalice OnionChef tvrtke Philips omogućava brzo i jednostavno sjeckanje čak i tvrdih sastojaka.
Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips opremljena je oštrim rezačima od nehrđajućeg čelika. Tri precizna rezača s tehnologijom ChopDrop omogućavaju sjeckanje suhih i pravilnih komadića sastojaka bez gnječenja. Zasebni brzi rezač za sjeckanje omogućava drobljenje tvrdih sastojaka.
4.3
od 5
60
Recenzije
87%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Kuczyn
08/10/2020
Polska
Doskonały do sałatek
Polecam szczególnie kiedy trzeba szybko zrobić sałatkę. Oczywiście nie nadaje się do krojenia gotowanych warzyw w kostke, ale do pozostałych zadań jak najbardziej. Przydaje się także gdy chcemy przygotować burgery. Jestem zadowolony. Jedyna uwaga to otwór do wprowadzania warzyw mógłby być większy, niektóre warzywa trzeba przekroić z uwagi na rozmiar.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80
MaciekGdynia
24/01/2017
Polska
bardzo dobry produkt
bardzo sympatyczne urządzenie, szybko się składa i rozkłada; mycie części faktycznie trwa minutę. szatkuje wszystko bardzo fajnie - ogólnie polecam
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Urządzenie do przygotowywania sałatek Viva Collection HR1388/80
Pannika007
21/04/2025
Magyarország
Meg vagyunk elégedve
Zöldség szeletelésére nagyon jó, szeretjük és sokat használjuk amikor salátát készítünk. Viszont sajtot nem jó vele szeletelni, mondjuk nincs is ráírva 😅 :)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátakészítő