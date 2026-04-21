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  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
  • Sjeckajte poput profesionalnog kuhara

Obustavljeno

Viva CollectionOnionChef

HR2505/00

4.5
| (41) Recenzije | 90% osoba preporučuje ovaj proizvod
Sjeckajte poput profesionalnog kuhara
Sjeckajte poput profesionalnog kuhara. Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips s tehnologijom ChopDrop omogućava sjeckanje suhih, pravilnih komadića luka i drugih sastojaka. Zasebna brza oštrica omogućava i mljevenje mesa, sjeckanje bilja i još mnogo toga.
Pogledajte sve prednosti

Sjeckajte luk, meljite meso i još mnogo toga

Sjeckajte poput profesionalnog kuhara

  • Sjeckalica

  • Tehnologija ChopDrop

  • 2 funkcije: krupna i sitna

  • Automatski odabir brzine

Tehnologija ChopDrop

Tehnologija ChopDrop

U tvrtki Philips shvaćamo koliko je sjeckanje luka neugodan i težak posao, zbog čega smo razvili domišljatu tehnologiju koja omogućava jednostavno sjeckanje na profesionalan način. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok tri oštra rezača sjeckaju. Kada komadići dosegnu optimalnu veličinu, ubacuju se u zdjelu: svaki put su suhi i pravilni. Savršeno za luk, ali i za povrće, voće, sir, orašaste plodove i druge sastojke.

Snažni motor od 500 W

Snažni motor od 500 W

Snažan motor od 500 W sjeckalice OnionChef tvrtke Philips omogućava brzo i jednostavno sjeckanje čak i tvrdih sastojaka.

Oštri rezači od nehrđajućeg čelika

Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips opremljena je oštrim rezačima od nehrđajućeg čelika. Tri precizna rezača s tehnologijom ChopDrop omogućavaju sjeckanje suhih i pravilnih komadića sastojaka bez gnječenja. Zasebni brzi rezač za sjeckanje omogućava drobljenje tvrdih sastojaka.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.5

od 5

41

Recenzije

90%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Provjereni kupac

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Prednosti

Silný motor a pevný materiál

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

26/04/2021

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Výrobek urychluje vaření

Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.

Prednosti

rychlost, jednoduchost ovládání

Mane

nemá

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček

12/08/2020

Česká republika

Česká republika

Provjereni kupac

Skladný pomocník

Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.

Prednosti

Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač

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