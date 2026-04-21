2 godine jamstva
Obustavljeno
Sjeckalica
Tehnologija ChopDrop
2 funkcije: krupna i sitna
Automatski odabir brzine
U tvrtki Philips shvaćamo koliko je sjeckanje luka neugodan i težak posao, zbog čega smo razvili domišljatu tehnologiju koja omogućava jednostavno sjeckanje na profesionalan način. Jedinstveno dizajnirana komora zadržava luk unutra, dok tri oštra rezača sjeckaju. Kada komadići dosegnu optimalnu veličinu, ubacuju se u zdjelu: svaki put su suhi i pravilni. Savršeno za luk, ali i za povrće, voće, sir, orašaste plodove i druge sastojke.
Snažan motor od 500 W sjeckalice OnionChef tvrtke Philips omogućava brzo i jednostavno sjeckanje čak i tvrdih sastojaka.
Sjeckalica OnionChef tvrtke Philips opremljena je oštrim rezačima od nehrđajućeg čelika. Tri precizna rezača s tehnologijom ChopDrop omogućavaju sjeckanje suhih i pravilnih komadića sastojaka bez gnječenja. Zasebni brzi rezač za sjeckanje omogućava drobljenje tvrdih sastojaka.
4.5
od 5
41
Recenzije
90%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Provjereni kupac
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Prednosti
Silný motor a pevný materiál
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Miishak92
26/04/2021
Česká republika
Provjereni kupac
Výrobek urychluje vaření
Ihned složený, snadná manipulace, přitom je bytelny, seká v podstatě okamžitě, mytí i (v myčce) je naprosto jednoduché. Geniální přístroj. Už žádné krájení cibule na kostičky, nasekana za 3 vteřiny.
Prednosti
rychlost, jednoduchost ovládání
Mane
nemá
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Kolekce Daily HR1393/00 Sekáček
Fili2
12/08/2020
Česká republika
Provjereni kupac
Skladný pomocník
Kvalitní produkt, všestranný, cenově dostupný a nezabere příliš úložného místa.
Prednosti
Všestrannost, cenová dostupnost, snadná údržba
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR1388/80 Salátovač