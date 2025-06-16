2 godine jamstva
Tehnologija ProBlend
Vrč kapaciteta 600 ml od materijala Tritan™ Renew
Svileno bijela, mat završna obrada
Plastika na biološkoj bazi
Tehnologija ProBlend kombinira 3 ključne značajke, posebno dizajnirane za stvaranje optimalnog protoka sastojaka za glatke smjese bez grudica. Motor ProBlend daje optimalnu snagu od 350 W za pokretanje toka miješanja i ravnomjerno kruženje svih sastojaka. Oštrice ProBlend jedinstveno su oblikovane za maksimalnu snagu i rezanje. Vrč ProBlend osmišljen je s jedinstvenim rebrima kako bi sastojke neprekidno vraćao u tok miješanja.
Lako se koristi: dodajte sastojke, zakrenite, blendajte i uživajte.
Svi odvojivi dijelovi lako se mogu isprati i prati u stroju za pranje posuđa.
4.8
od 5
6
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Topánka78
16/06/2025
Magyarország
Provjereni kupac
A termék praktikus és nagyon jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Csokitorta
21/04/2024
Magyarország
Provjereni kupac
Egyszerű és nagyszerű
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon praktikus kis turmixgép. Könnyen tisztítható. Rendszeresen használjuk.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Glavno kućište izrađeno od 100 % PP plastike iz certificiranih izvora s biološkom bazom, na temelju masene bilance (BiocPP iznosi 64 % ukupne plastike).
Izračun na temelju proizvodnje istog uređaja uz upotrebu plastike na biološkoj bazi i materijala Tritan™ Renew u usporedbi s 100 % nereciklirane plastike (ili nerecikliranog polipropilena) i materijala Tritan™.