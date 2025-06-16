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  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
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  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet
  • Dizajniran za bolji planet

Eco Conscious EditionBlender serije 5000

HR2500/00

4.8
| (6) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod
Dizajniran za bolji planet
Pripremite omiljeni jutarnji smoothie koji ćete ponijeti sa sobom uz elegantan stil i besprijekorne radne značajke. Održiv dizajn s plastikom na biološkoj bazi* i recikliranom plastikom***.
Pogledajte sve prednosti

Uz blender Philips Eco Conscious Edition

Dizajniran za bolji planet

  • Tehnologija ProBlend

  • Vrč kapaciteta 600 ml od materijala Tritan™ Renew

  • Svileno bijela, mat završna obrada

  • Plastika na biološkoj bazi

Tehnologija ProBlend za glatko miješanje bez grudica

Tehnologija ProBlend za glatko miješanje bez grudica

Tehnologija ProBlend kombinira 3 ključne značajke, posebno dizajnirane za stvaranje optimalnog protoka sastojaka za glatke smjese bez grudica. Motor ProBlend daje optimalnu snagu od 350 W za pokretanje toka miješanja i ravnomjerno kruženje svih sastojaka. Oštrice ProBlend jedinstveno su oblikovane za maksimalnu snagu i rezanje. Vrč ProBlend osmišljen je s jedinstvenim rebrima kako bi sastojke neprekidno vraćao u tok miješanja.

Brza i jednostavna upotreba

Brza i jednostavna upotreba

Lako se koristi: dodajte sastojke, zakrenite, blendajte i uživajte.

Brzo čišćenje uz odvojive oštrice

Brzo čišćenje uz odvojive oštrice

Svi odvojivi dijelovi lako se mogu isprati i prati u stroju za pranje posuđa.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.8

od 5

6

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

16/06/2025

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

A termék praktikus és nagyon jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

21/04/2024

Magyarország

Magyarország

Provjereni kupac

Egyszerű és nagyszerű

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon praktikus kis turmixgép. Könnyen tisztítható. Rendszeresen használjuk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

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Upozorenja

  1. Glavno kućište izrađeno od 100 % PP plastike iz certificiranih izvora s biološkom bazom, na temelju masene bilance (BiocPP iznosi 64 % ukupne plastike).

  2. Izračun na temelju proizvodnje istog uređaja uz upotrebu plastike na biološkoj bazi i materijala Tritan™ Renew u usporedbi s 100 % nereciklirane plastike (ili nerecikliranog polipropilena) i materijala Tritan™.