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  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
  • Dvostruko brže do savršenih rezultata
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Obustavljeno

Series 5000Blender

HR2224/00

4.7

| (51) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

Dvostruko brže do savršenih rezultata

Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači s 4 oštrice u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 800 W savršeno usitnjavaju led i velike komade.

Pogledajte sve prednosti

Zahvaljujući snažnoj tehnologiji ProBlend Crush

Dvostruko brže do savršenih rezultata

  • Tehnologija ProBlend Crush

2-godišnje međunarodno jamstvo

2-godišnje međunarodno jamstvo

Uz naše blendere dobivate 2-godišnje međunarodno jamstvo – to je naše jamstvo dugotrajne kvalitete i učinkovitosti.

Snažan, no energetski učinkovit motor od 800 W

Snažan, no energetski učinkovit motor od 800 W

Snažan, no energetski učinkovit motor od 800 W za ravnotežu energetske učinkovitosti i savršenih rezultata miješanja. Dizajniran za maksimalno povećanje performansi tehnologije ProBlend Crush.

Savršeno usitnjeni led i tvrdi sastojci, 2 puta brže

Savršeno usitnjeni led i tvrdi sastojci, 2 puta brže

Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači s 4 oštrice u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 800 W savršeno usitnjavaju led i velike komade.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.7

od 5

51

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

14/12/2020

Polska

Polska

Genialny

Blender świetnie się sprawdza, idealnie miksuje różne produkty. Plusem jest duży dzbanek i miarka. Trochę głośny ale nie jest to jakiś duży problem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000

14/12/2020

Polska

Polska

Blender z dużą mocą!

Blender był strzałem w 10! Jeden z lepszych zakupów! Blender ma duża moc i radzi sobie nawet z surowymi ziemniakami, lód kruszy szybko i bez "męczenia się". Nie zajmuje dużo miejsca, ma ładny design. Jest odrobinę głośny ale to w niczym nie przeszkadza. Naprawdę polecam z czystym sumieniem! :)

Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000

Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000

12/12/2020

Polska

Polska

Łatwe gotowanie i banalne czyszczenie

Blender szybko odnalazł miejsce w mojej kuchni. Świetnie rozdrabnia wszytsko co do niego wrzucę z lodem włącznie. Ogromnym plusem jest dla mnie odkręcane ostrze dzięki czemu mogę dokładnie umyć blender po każdym użyciu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000

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