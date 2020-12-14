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Dvostruko brže do savršenih rezultata
Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači s 4 oštrice u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 800 W savršeno usitnjavaju led i velike komade.
Tehnologija ProBlend Crush
Uz naše blendere dobivate 2-godišnje međunarodno jamstvo – to je naše jamstvo dugotrajne kvalitete i učinkovitosti.
Snažan, no energetski učinkovit motor od 800 W za ravnotežu energetske učinkovitosti i savršenih rezultata miješanja. Dizajniran za maksimalno povećanje performansi tehnologije ProBlend Crush.
Tehnologija ProBlend Crush dvostruko brže pretvara najtvrđe sastojke u najsvilenkastije smoothije. Naši jedinstveni zvjezdasti rezači s 4 oštrice u kombinaciji s našim učinkovitim motorom od 800 W savršeno usitnjavaju led i velike komade.
4.7
od 5
51
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Motylarka
14/12/2020
Polska
Genialny
Blender świetnie się sprawdza, idealnie miksuje różne produkty. Plusem jest duży dzbanek i miarka. Trochę głośny ale nie jest to jakiś duży problem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000
Karawrk
14/12/2020
Polska
Blender z dużą mocą!
Blender był strzałem w 10! Jeden z lepszych zakupów! Blender ma duża moc i radzi sobie nawet z surowymi ziemniakami, lód kruszy szybko i bez "męczenia się". Nie zajmuje dużo miejsca, ma ładny design. Jest odrobinę głośny ale to w niczym nie przeszkadza. Naprawdę polecam z czystym sumieniem! :)
Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000
Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000
Karola2323
12/12/2020
Polska
Łatwe gotowanie i banalne czyszczenie
Blender szybko odnalazł miejsce w mojej kuchni. Świetnie rozdrabnia wszytsko co do niego wrzucę z lodem włącznie. Ogromnym plusem jest dla mnie odkręcane ostrze dzięki czemu mogę dokładnie umyć blender po każdym użyciu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender kielichowy HR2224/00 z serii 5000