Obustavljeno
Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića
Blender tvrtke Philips s tehnologijom ProBlend 6 i motorom snage 900 W može obraditi gotovo sve – od voća/povrća do leda. Radom s više brzina možete izmiješati, zdrobiti i narezati namirnice do savršeno glatke smjese željene gustoće.
900 W
Stakleni vrč zapremine 2 l
s lopaticom
ProBlend 6
Postavite blender na željenu brzinu pomoću ovog jedinstvenog regulatora.
Jedinica za lako čišćenje uz odvojivi rezač
Motor će raditi u unaprijed programiranim slijedom za jednostavno drobljenje leda uz jedan dodir gumba
4.7
od 5
26
Recenzije
92%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Sene77
04/06/2017
Hrvatska
Provjereni kupac
Najbolji blender na tržištu
Izvrstan blender, visokog kapaciteta. Brza, jednostavna priprema smoothy-a, shake-ova, sladoleda, slushy-a i kremastih juha. Snažan motor i rezači, lako i jednostavno održavanje, stakleni vrč od 2L (debelo sraklo). Skoro svi moji kućanski aparati su marke Philips, i moji aparati za osobnu njegu. Godinama koristim Philips i ne mijenjam "konja koji pobjeđuje" i kvalitetom i cijenom.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender
pcelica1986
30/09/2016
Hrvatska
najbolji blender
Dolaskom u elipso i razgovor s prodavacem i koji nam je prepurucio philips blender. Od tad ga samo njega koristimo jer drobi led bez problema i ne prigrijava se kao ostali. ima 6 nozeva za usitnjavnja dok ovi drugi imaju svi blederi po 4 i ne moze dobro samljeti orasaste proizvode dok philips ih usitni. Samo mogu reci sve pohvale za ovaj blender i nije mi zao kune za njega jer imam same pohvale
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender
IvanaMM
24/04/2016
Hrvatska
Odličan!
Kvalitetan, lijepog dizajna i velike snage. Preporucujem! Nedostatci su teza staklena posuda pa ga je teze oprati, jer uvijek pazim da mi ne isklizne i prilicno je glasan, ali ocekivano, jer motor mu je doista snazan. Drobi led bez problema.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender
U usporedbi s najbolji blenderom HR2094 tvrtke Philips