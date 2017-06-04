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  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Standard Product Photo Philips Avance Collection Blender
  • Main in-use photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00
  • Alternative Product Photograph Philips Avance Collection Blender HR2195/00

Obustavljeno

Avance CollectionBlender

HR2195/00

4.7

| (26) Recenzije | 92% osoba preporučuje ovaj proizvod

Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića

Blender tvrtke Philips s tehnologijom ProBlend 6 i motorom snage 900 W može obraditi gotovo sve – od voća/povrća do leda. Radom s više brzina možete izmiješati, zdrobiti i narezati namirnice do savršeno glatke smjese željene gustoće.

Pogledajte sve prednosti

ProBlend 6 tehnologija za do 50% glađe rezultate*

Najbolje miješanje, bez ikakvih komadića

  • 900 W

  • Stakleni vrč zapremine 2 l

  • s lopaticom

  • ProBlend 6

Promjenjivi regul. brzine s osv. zasl.

Promjenjivi regul. brzine s osv. zasl.

Postavite blender na željenu brzinu pomoću ovog jedinstvenog regulatora.

Lako čišćenje uz odvojivi rezač

Lako čišćenje uz odvojivi rezač

Jedinica za lako čišćenje uz odvojivi rezač

Programirana funkcija za drobljenje leda

Programirana funkcija za drobljenje leda

Motor će raditi u unaprijed programiranim slijedom za jednostavno drobljenje leda uz jedan dodir gumba

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Recenzije

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4.7

od 5

26

Recenzije

92%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

04/06/2017

Hrvatska

Hrvatska

Provjereni kupac

Najbolji blender na tržištu

Izvrstan blender, visokog kapaciteta. Brza, jednostavna priprema smoothy-a, shake-ova, sladoleda, slushy-a i kremastih juha. Snažan motor i rezači, lako i jednostavno održavanje, stakleni vrč od 2L (debelo sraklo). Skoro svi moji kućanski aparati su marke Philips, i moji aparati za osobnu njegu. Godinama koristim Philips i ne mijenjam "konja koji pobjeđuje" i kvalitetom i cijenom.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender

30/09/2016

Hrvatska

Hrvatska

najbolji blender

Dolaskom u elipso i razgovor s prodavacem i koji nam je prepurucio philips blender. Od tad ga samo njega koristimo jer drobi led bez problema i ne prigrijava se kao ostali. ima 6 nozeva za usitnjavnja dok ovi drugi imaju svi blederi po 4 i ne moze dobro samljeti orasaste proizvode dok philips ih usitni. Samo mogu reci sve pohvale za ovaj blender i nije mi zao kune za njega jer imam same pohvale

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender

24/04/2016

Hrvatska

Hrvatska

Odličan!

Kvalitetan, lijepog dizajna i velike snage. Preporucujem! Nedostatci su teza staklena posuda pa ga je teze oprati, jer uvijek pazim da mi ne isklizne i prilicno je glasan, ali ocekivano, jer motor mu je doista snazan. Drobi led bez problema.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Avance Collection HR2195/00 Blender

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  1. U usporedbi s najbolji blenderom HR2094 tvrtke Philips