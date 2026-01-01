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Sve serije

  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
  • Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*

Serija 3000Blender

HR2191/01

Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*
Osmišljen za poboljšanje svakodnevnog miješanja uz snagu od 600 W i rezače koji su vam potrebni za obradu svih sastojaka, uključujući drobljenje leda. Omogućuje glatku konzinstenciju uz minimalan trud u tren oka.
Pogledajte sve prednosti

Jedinstven sustav ProBlend

Glatko miješanje bez grudica u 45 sekundi*

  • Sustav ProBlend

  • Maks. kapacitet 2 l

  • Efektivni kapacitet 1,25 l

  • 2 postavke brzine i pulsiranje

  • Plastični vrč

Drobi led u sitne komadiće u samo 45 sekundi**

Drobi led u sitne komadiće u samo 45 sekundi**

Upotrijebite sustav ProBlend i postavku Pulse kako biste drobili kockice leda u sitne komadiće u samo 45 sekundi**. Savršeno za omiljena ohlađena pića i smoothije te sjajno za posebne deserte.

2 brzine + postavka Pulse na raspolaganju

2 brzine + postavka Pulse na raspolaganju

Izmiješajte mnoštvo pića i omogućite brzu pripremu sastojaka za omiljena jela uz 2 brzine i postavku Pulse na raspolaganju. Upotrijebite mikser za obradu sastojaka, od miješanje bilja, začina i povrća do mljevenja kave, pa čak i drobljenja leda za ukusne ohlađene smoothije.

Veliki vrč savršene je veličine za potrebe vaše obitelji

Veliki vrč savršene je veličine za potrebe vaše obitelji

Služi za najviše 6 pića (na temelju veličine čaše od 200 ml) zahvaljujući efektivnom kapacitetu od 1,25 l.***

Tehničke specifikacije

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Recenzije

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Upozorenja

  1. Ispitano u načinu rada MAX na različitim receptima

  2. ako se uzme u obzir veličina čaše od 200 ml