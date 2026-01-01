2 brzine + postavka Pulse na raspolaganju

Izmiješajte mnoštvo pića i omogućite brzu pripremu sastojaka za omiljena jela uz 2 brzine i postavku Pulse na raspolaganju. Upotrijebite mikser za obradu sastojaka, od miješanje bilja, začina i povrća do mljevenja kave, pa čak i drobljenja leda za ukusne ohlađene smoothije.