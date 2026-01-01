2 godine jamstva
HR2191/01
Sustav ProBlend
Maks. kapacitet 2 l
Efektivni kapacitet 1,25 l
2 postavke brzine i pulsiranje
Plastični vrč
Upotrijebite sustav ProBlend i postavku Pulse kako biste drobili kockice leda u sitne komadiće u samo 45 sekundi**. Savršeno za omiljena ohlađena pića i smoothije te sjajno za posebne deserte.
Izmiješajte mnoštvo pića i omogućite brzu pripremu sastojaka za omiljena jela uz 2 brzine i postavku Pulse na raspolaganju. Upotrijebite mikser za obradu sastojaka, od miješanje bilja, začina i povrća do mljevenja kave, pa čak i drobljenja leda za ukusne ohlađene smoothije.
Služi za najviše 6 pića (na temelju veličine čaše od 200 ml) zahvaljujući efektivnom kapacitetu od 1,25 l.***
Recenzije
Ispitano u načinu rada MAX na različitim receptima
ako se uzme u obzir veličina čaše od 200 ml