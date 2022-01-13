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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00
  • Product with Accessory Photograph Philips Viva Collection Blender HR2166/00

Obustavljeno

Viva CollectionBlender

HR2166/00

4.6

| (58) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

Zeleni smoothie bez komadića u roku od samo nekoliko sekundi

Viva Collection blender tvrtke Philips ima motor snage 600 W, vrč od 2 l i rezač ProBlend 5 koji zajedno daju savršen krajnji rezultat prilikom pripreme gustih napitaka i hrane. Snažno miješanje bit će lako!

Pogledajte sve prednosti

Manje komadića zahvaljujući tehnologiji ProBlend 5*

Zeleni smoothie bez komadića u roku od samo nekoliko sekundi

  • 600 W

  • Plastični vrč od 2 l

  • s filtrom, mlincem i sjeckalicom

  • ProBlend 5

Snažni motor od 600 W

Snažni motor od 600 W

Snažni motor od 600 W za jednostavno miješanje.

ProBlend 5 zvjezdasti rezač za učinkovito miješanje i rezanje

ProBlend 5 zvjezdasti rezač za učinkovito miješanje i rezanje

ProBlend 5 zvjezdasti rezač za učinkovito miješanje i miksanje

Veliki vrč otporan na lomljenje za smoothije koje možete dijeliti

Veliki vrč otporan na lomljenje za smoothije koje možete dijeliti

Izbjegnite lomljenje zahvaljujući ojačanom plastičnom vrču. Veliki vrč od 2 l ima radni kapacitet od 1,5 l za smoothije koje možete dijeliti.

Tehničke specifikacije

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Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.6

od 5

58

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

1

13/01/2022

Magyarország

Magyarország

Tökéletes

Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

08/12/2020

Magyarország

Magyarország

Tökéletes társ a mindennapokban

Könnyen kezelhető, tökéletesen tisztítható,smoothie-t és krémes leveseket is egyaránt készítettem már vele.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

05/12/2020

Magyarország

Magyarország

Jól működik

Elégedett vagyok vele. Teszi a dolgát. Könnyen kezelhető.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép

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Upozorenja

  1. U usporedbi s Daily Collection blenderom HR2100 tvrtke Philips