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Zeleni smoothie bez komadića u roku od samo nekoliko sekundi
Viva Collection blender tvrtke Philips ima motor snage 600 W, vrč od 2 l i rezač ProBlend 5 koji zajedno daju savršen krajnji rezultat prilikom pripreme gustih napitaka i hrane. Snažno miješanje bit će lako!
600 W
Plastični vrč od 2 l
s filtrom, mlincem i sjeckalicom
ProBlend 5
Snažni motor od 600 W za jednostavno miješanje.
ProBlend 5 zvjezdasti rezač za učinkovito miješanje i miksanje
Izbjegnite lomljenje zahvaljujući ojačanom plastičnom vrču. Veliki vrč od 2 l ima radni kapacitet od 1,5 l za smoothije koje možete dijeliti.
4.6
od 5
58
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Flamingó11
13/01/2022
Magyarország
Tökéletes
Egy éve használom, nagyon szeretem. A teljesítménye nekem bőven elegendő. Palacsintatésztát, krémlevest, zöldségeket szoktam turmixolni. Nyáron gyümölcs turmixolásra is használom, jeget is szoktam bele tenni. A jeget is hatékonyan, könnyedén turmixolja. A formája szép, a konyhapulton stabilan áll, nem mozdul el turmixolás közben sem. Könnyű tisztítani. Örülök, hogy megvettem, nagyon szeretem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Milu90
08/12/2020
Magyarország
Tökéletes társ a mindennapokban
Könnyen kezelhető, tökéletesen tisztítható,smoothie-t és krémes leveseket is egyaránt készítettem már vele.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Réka1234
05/12/2020
Magyarország
Jól működik
Elégedett vagyok vele. Teszi a dolgát. Könnyen kezelhető.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Viva Collection HR2162/90 turmixgép
U usporedbi s Daily Collection blenderom HR2100 tvrtke Philips