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Svježi frape i hrana na jednostavan način
Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!
400 W
Stakleni vrč od 1,5 l
s malom sjeckalicom
ProBlend 4
Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.
Vrlo kvalitetan stakleni vrč sprječava ogrebotine i zadržavanje mirisa. Vrč od 1,5 l ima radni kapacitet od 1,25 l.
Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.
Nagrade
5.0
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Jarosław70
02/04/2015
Polska
Jest bardzo dobrej jakości
Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00
AnusiaG
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00
Gosia18
09/07/2014
Polska
mistrz
Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00