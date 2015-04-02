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  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način
  • Svježi frape i hrana na jednostavan način

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2106/00

5

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Svježi frape i hrana na jednostavan način

Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!

Pogledajte sve prednosti

Uz izuzetno veliku snagu i rezač

Svježi frape i hrana na jednostavan način

  • 400 W

  • Stakleni vrč od 1,5 l

  • s malom sjeckalicom

  • ProBlend 4

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.

Vrlo kvalitetan stakleni vrč sprječava ogrebotine i zadržavanje mirisa

Vrlo kvalitetan stakleni vrč sprječava ogrebotine i zadržavanje mirisa

Vrlo kvalitetan stakleni vrč sprječava ogrebotine i zadržavanje mirisa. Vrč od 1,5 l ima radni kapacitet od 1,25 l.

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-961310

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

5.0

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/04/2015

Polska

Polska

Jest bardzo dobrej jakości

Posiada szklany dzbanek, który umożliwia, aby zapachy i smaki się nie mieszały. Bardzo ważną cechą jest to, że posiada regulację prędkości. Co umożliwia miksowanie twardych i miękkich składników z odpowiednią prędkością.Posiada ostrze czteroramienne, które doskonale sieka i miksuje.Ostrze jest wykonane ze stali szlachetnej co zapewnia trwałe użytkowanie.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00

09/07/2014

Polska

Polska

mistrz

Doskonały mały pomocnik w kuchni. Kiedy potrzeba na szybko zmiksować coś do zrobienia posiłku, albo na posiłek to idealnie się sprawdza. Do tego ładny wygląd, jestem bardzo zadowolona z posiadania tego cudeńka.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2106/00

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