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Svježi frape i hrana na jednostavan način
Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!
400 W
Plastični vrč od 1,5 l
s mlincem, filterom, sjeckalicom
ProBlend 4
Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.
Izbjegnite lomljenje uz ovaj ojačani plastični vrč. Vrč od 1,5 l ima radni kapacitet od 1,25 l.
Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.
Nagrade
4.8
od 5
4
Recenzije
100%
osoba preporučuje ovaj proizvod
Bio80
24/01/2019
Magyarország
Kiváló
Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2104/90 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2104/90 turmixgép
Mugur
30/12/2016
România
Merita cumparat !
L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2104/90
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2104/90
Agnobu
26/09/2015
Lietuva
Puikus produktas sveikam gyvenimui!
Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas