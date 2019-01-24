ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Posjeti Philips online shop

Registracija jamstva

Sve serije

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2104/90

4.8

| (4) Recenzije | 100% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Svježi frape i hrana na jednostavan način

Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!

Pogledajte sve prednosti

Snažni blender s ProBlend rezačem

Svježi frape i hrana na jednostavan način

  • 400 W

  • Plastični vrč od 1,5 l

  • s mlincem, filterom, sjeckalicom

  • ProBlend 4

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.

Plastični vrč otporan na lomljenje

Izbjegnite lomljenje uz ovaj ojačani plastični vrč. Vrč od 1,5 l ima radni kapacitet od 1,25 l.

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.

Tehničke specifikacije

Pronađite podršku za ovaj proizvod

Pronađite česta pitanja, korisničke priručnike, sigurnosne informacije i savjete

Nagrade

  • Slika za VRS_AWARD-961310

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocjena proizvoda i ocjena sa zvjezdicama korisna su za sve. Ona vam omogućuju da saznate više o proizvodu i pomažu vam donijeti odluku o kupnji. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u trgovini može ostaviti recenziju

4.8

od 5

4

Recenzije

100%

osoba preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2104/90 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2104/90 turmixgép

30/12/2016

România

România

Merita cumparat !

L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2104/90

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2104/90

26/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus produktas sveikam gyvenimui!

Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

Prijavite se na naš newsletter i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi

Želim primati promotivne materijale – na temelju svojih preferencija i ponašanja – o proizvodima, uslugama, događajima i promocijama tvrtke Philips. Mogu jednostavno otkazati pretplatu u bilo kojem trenutku!

  • Posebne ponude
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Savjeti i trikovi