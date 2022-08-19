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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2100/50
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender

Obustavljeno

Daily CollectionBlender

HR2100/50

4.7

| (58) Recenzije | 93% osoba preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Svježi frape i hrana na jednostavan način

Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!

Pogledajte sve prednosti

Snažni blender s ProBlend rezačem

Svježi frape i hrana na jednostavan način

  • 400 W

  • Plastični vrč od 1,5 l

  • 2 brzine i pulsiranje

  • ProBlend 4

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W

Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

ProBlend rezač s 4 kraka za učinkovito miješanje

Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.

Poboljšano izlijevanje uz novi žlijeb

Novi dizajn žlijeba sprječava curenje nakon izlijevanja u čašu.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika za VRS_AWARD-961310

Recenzije

Ovim recenzijama upravlja tvrtka Bazaarvoice i u skladu su s policom autentičnosti tvrtke Bazaarvoice koja se koristi tehnologijom za sprječavanje prijevara i ljudskom analizom. Detalje možete pronaći na
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4.7

od 5

58

Recenzije

93%

osoba preporučuje ovaj proizvod

2

19/08/2022

Magyarország

Magyarország

Kiváló ár-érték arány

Esztétikus megjelenése mellett nagyon strapabíró, praktikus.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

09/10/2021

România

România

Produsul este excelent, foarte bun pentru smoothie

Este foarte bun acest produs Îl recomand cu încredere Are p elicee foarte bună

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2105/00

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2105/00

25/01/2021

Magyarország

Magyarország

Mindennapos használatot is bírja

Szinte minden egyes nap használjuk turmixok, smoothiek elkészítésére. Nagyon könnyen tisztítható, gyorsan dolgozik és jó eredményt kapunk. Talán annyi negatívumot említenék, hogy mivel műanyagból van, ezért könnyen karcolódik és nem lesz annyira szép átlátszó pár hét intenzív használat után, de ezen kívül nagyon meg vagyunk vele elégedve.

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép

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