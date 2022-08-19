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Svježi frape i hrana na jednostavan način
Blender Philips Daily Collection kombinira motor snage 400 W, posudu zapremnine 1,5 l i ProBlend 4-zvjezdasti rezač za savršene rezultate u pripremi frapea i hrane. Olakšava teško miješanje!
400 W
Plastični vrč od 1,5 l
2 brzine i pulsiranje
ProBlend 4
Snažni motor od 400 W za jednostavno miješanje.
Rezač novog dizajna učinkovito miješa i reže sastojke te omogućava pripremu savršenih frapea za vas i vašu obitelj.
Novi dizajn žlijeba sprječava curenje nakon izlijevanja u čašu.
Nagrade
4.7
od 5
58
Recenzije
93%
osoba preporučuje ovaj proizvod
ginger94
19/08/2022
Magyarország
Kiváló ár-érték arány
Esztétikus megjelenése mellett nagyon strapabíró, praktikus.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Mary 23
09/10/2021
România
Produsul este excelent, foarte bun pentru smoothie
Este foarte bun acest produs Îl recomand cu încredere Are p elicee foarte bună
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2105/00
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napravljena za Blender Daily Collection HR2105/00
Nóra1121
25/01/2021
Magyarország
Mindennapos használatot is bírja
Szinte minden egyes nap használjuk turmixok, smoothiek elkészítésére. Nagyon könnyen tisztítható, gyorsan dolgozik és jó eredményt kapunk. Talán annyi negatívumot említenék, hogy mivel műanyagból van, ezért könnyen karcolódik és nem lesz annyira szép átlátszó pár hét intenzív használat után, de ezen kívül nagyon meg vagyunk vele elégedve.
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép
Ova recenzija je napravljena za Daily Collection HR2100/00 turmixgép